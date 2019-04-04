HDP Milletvekiline 5 yıl sonra "Kürdistan" fezlekesi hazırlandı

Özgür PAKSOY

HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer hakkında 2014 yılında başvurusu kabul edilmeyen KÜRDSİAD’daki “Kürdistan” ifadesi ve Pervin Buldan'ın konuşmasına tepki göstermediği gerekçesiyle 5 yıl sonra fezleke hazırlandı.



Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli’nin de aralarında bulunduğu partinin 38 milletvekili hakkında dokunulmazlığın kaldırılması talebiyle hazırlanan fezlekeler, Anayasa ve Adalet Komisyonuna gönderildi. HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer hakkında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın konuşmasına tepki göstermediği ve 2014 yılında kurulmak istenen ancak Dernekler Masası tarafından başvurusu kabul edilmeyen Kürdistan Sanayici ve İş Adamları Derneği’ndeki (KÜRDSİAD) “Kürdistan” ifadesi gerekçesiyle iki ayrı fezleke hazırlandı.

“NEDEN TEPKİ GÖSTERMEDİN?”

Taşçıer hakkında hazırlanan fezlekelerden biri, HDP Diyarbakır İl Başkanlığının organize ettiği, 27-28 Ekim 2018 tarihlerinde Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan bir otelde düzenlenen "Ortadoğu Krizi ve Demokratik Ulus Çözümü" konferansına katılan bütün HDP’li milletvekilleri hakkında da hazırlandı. Fezlekede, konferansta HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın yaptığı açıklamalara "tepki göstermemesi” gerekçesiyle Taşçıer ve diğer milletvekillerinin "örgüt propagandası" yaptığı değerlendirildi.

5 YIL SONRA ‘KÜRDİSTAN’ FEZLEKESİ

Bir diğer fezleke ise 2014 yılında KÜRDSİAD kuruluşu ile ilgili. Ancak fezlekenin skandal boyutu, derneğin açılması ile ilgili Diyarbakır Valiliği Dernekler Masası’na yapılan başvurunun kabul edilmemesi, derneğin açılışının gerçekleştirilememesine rağmen suç konusu yapıldı.



Kürdistan Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin adında yer alan “Kürdistan” ifadesi gerekçesiyle Dernek Tüzüğü’nün 1-2-3 maddelerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na aykırılık teşkil ettiği belirtilerek, bu kapsamda 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 32. maddesi kapsamında işlem yapılan ihbar üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.



Soruşturma, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 1, 3, 5 ve 14. maddelerine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle 5 yıl aradan sonra Taşçıer’in Dernekler Kanununa Muhalefet suçunu işlediği iddiasıyla dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle TBMM başkanlığına gönderildi.

“GENEL BAŞKANIN HER SÖZÜNÜ SAVUNUYORUZ”

Taşçıer, partisinin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın yaptığı konuşmaya “tepki göstermemesi” gerekçesiyle açılan fezlekeye dair, “Genel başkanın söylediği her söz partiyi bağlar. Bu aynı zamanda parti politikasıdır. Genel başkanın her sözü bütün partilileri de bağlar. Savunuyoruz. Bir milletvekilinin partisinin genel başkanına ‘sen yanlış söylüyorsun’ demeye ne hakkı var ne haddi var. Dünyanın neresinde böyle bir hukuk var. Bu gayri ciddi bir şey” diyerek tepki gösterdi.

"TRAJİKOMİK"

Kürdistan Sanayici ve İş Adamları Derneği ile ilgili yapılan başvurunun kabul edilmemesine rağmen 5 yıl aradan sonra fezleke hazırlanmasını “trajikomik” olarak değerlendiren Taşçıer, “Bir yasaklama olmamasına rağmen ‘Kürdistan’ isminin değiştirilmesi istendi. İsim değiştirmedik ve dernek kuruluşunu ilan edemedi. Derneğin kuruluşuna izin verilmemesine rağmen fezlekeye dönüştü. Üye kaydı bile yapılamadı. Her gün Kürdistan diyoruz, dolayısıyla Kürt olmak suç sayılıyor” dedi.

25. Dönem, 26. Dönem ve 27. Dönem olmak üzere hakkında 22 fezlekenin bulunduğu bilgisini veren Taşçıer, “Attığımız adım fezlekeye dönüşüyor. Milletvekillerinin çalışmalarını engellemeye çalışıyorlar” diye konuştu. (Diyarbakır/MA)