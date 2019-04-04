HDP'li vekil Ömer Öcalan'ın Halfeti'ye girişi engelleniyor

İçişleri Bakanı, HDP'li milletvekillerinin Halfeti'ye girmesini yasakladı. Doğduğu köye alınmayan HDP'li Milletvekili Ömer Öcalan'ı ilçe girişinde barikatla durduran polisler, Öcalan'a bakanlığın talimatını sözlü olarak aktardı.

Abdullah Öcalan'ın doğum günü kutlamasını engellemek için polis ve asker İçişleri Bakanlığı talimatı ile Halfeti ve Öcalan'ın doğduğu Amara (Ömerli) mahallesini ablukaya aldı. Günler öncesinden başlayan polis, asker ablukası kapsamında mahalleye kimse alınmazken, mahalle içinde de ev ev gezen askerler “yabancı” aradı. Askerler, mahalleye açılan 3 yolu barikatlarla kapattı.

Dün doğduğu Amara'ya gitmek isteyen Öcalan'ın yeğeni HDP Urfa Milletvekili Ömer Öcalan da bakanlık talimatı ile mahalleye alınmadı.

Sonrasında ilçeye giden milletvekili Öcalan, ilçe girişinde engellendi. Bugün Birecik tarafındaki Sütverek mahallesinden Halfeti'ye geçmeye çalışan HDP’li Öcalan, ilçe girişinde TOMA, zırhlı araçlar ve çok sayıda polis tarafından kurulan barikatta durduruldu.

Polisler Öcalan'a İçişleri Bakanı'nın talimatı olduğunu ve hiçbir HDP'li milletvekilini ilçeye almayacaklarını iletti. Barikatın önünde beklemeye devam eden Öcalan, Urfa Valiliği ile görüşmeye çalışıyor.

"İKAMET ETTİĞİM KÖYE BİLE GİREMİYORUM"

Fotoğraf: MA

Öcalan, “Kendi ikamet ettiğim köye bile girişim engelleniyor. Bu durum iktidarın geldiği noktayı gösteriyor” diyerek duruma tepki gösterdi. Telefonla Vali ve diğer yetkilerle görüşmek için aradığında kimsenin telefonuna çıkmadığını dile getiren Öcalan, devlet yetkililerinden bir muhatap bulamadıklarını söyledi. Öcalan, “Urfa Valisi telefonlarımıza çıkana kadar burada beklemeye devam edeceğiz” dedi.

"NEDEN TEPKİ GÖSTERMEDİN" DENİLEREK FEZLEKE HAZIRLANDI

Öte yandan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan’ın yaptığı konuşmaya tepki göstermediği ve açlık grevindeki Leyla Güven’e destek olmak için 3 günlük açlık grevi eylemine katıldığı gerekçesiyle Ömer Öcalan hakkında fezleke hazırlandı.

Öcalan’ın Pervin Buldan'ın 27-28 Ekim 2018 tarihlerinde Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan bir otelde "Ortadoğu Krizi ve Demokratik Ulus Çözümü" adlı konferansta yaptığı konuşmaya “tepki” göstermemesi, “ örgüt propagandası” sayıldı.

LEYLA GÜVEN’E DESTEK FEZLEKE KONUSU OLDU

Urfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 7 Aralık 2018 tarihinde başlatılan soruşturmada, HDP’li Öcalan’ın, Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle açlık grevinde olan Leyla Güven’e destek olmak için girdiği 3 günlük açlık grevi eylemi de “suçu ve suçluyu övmek” iddiasıyla fezleke konusu oldu. (HABER MERKEZİ)