Af Örgütü’nden taşlayarak öldürme cezasına tepki

Brunei Darü’s-Selam Devleti eşcinsel ilişkilere taşlayarak öldürme, hırsızlığa ise uzuv kesme gibi cezalandırmalar öngören, şeriata dayalı yeni bir ceza kanununu kabul ederek uygulamaya başladı.

Taşlayarak öldürme ve hırsızlığa uzuv kesme cezasına tepki gösteren Uluslararası Af Örgütü (UAÖ) Küresel Meseleler Direktör Yardımcısı Stephen Cockburn “Bu menfur cezalandırmaların Brunei’de yasallaşmasından son derece kaygılıyız. Yeni ceza kanunu, uzuv kesmek ya da taşlayarak öldürmek gibi, telaffuz edilemeyecek ölçüde zalimane cezalandırmalara izin veriyor. Böyle cezalandırma yöntemlerinin dünyada yeri yoktur, olamaz” dedi.

“Ceza kanununun kesinlikle suç olarak değerlendirilmemesi gereken davranışları suç haline getirmesinden ötürü dehşet içindeyiz. Uluslararası toplum, Brunei’nin bu zalimane cezaları uygulama kararını kınamaya devam etmelidir” diyen Cockburn, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Brunei yetkilileri söz konusu yasaları uygulamaktan vazgeçmeli ve kabul edilmesi mümkün olmayan bu ceza kanununu iptal ederek, ceza düzenlemelerini uluslararası insan hakları yasaları ve standartlarıyla uyumlu hale getirmelidir.” (HABER MERKEZİ)