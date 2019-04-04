İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı hakkındaki iddialara yalanlama

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Yılmaz, İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Müberra Gürdal'ın, emekli olan cumhuriyet savcısı eşi Mehmet Gürdal'ın "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği sebebiyle meslekten atıldığı ve bir gazeteci hakkında haksız iddianame düzenlediği"ne ilişkin çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz tarafından yapılan yazılı açıklamada İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Müberra Gürdal ile ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

"FETÖ" üyeliği nedeniyle bugüne kadar meslekten ihraç edilen "Mehmet Gürdal" isimli başka bir cumhuriyet savcısı ve hakimin de bulunmadığını söyleyen Başkanvekili Yılmaz, "Söz konusu haberin içeriği tamamen yanıltıcı olup, sağlam bir dayanağa da sahip değildir" ifadelerini kullandı.

Mehmet Yılmaz, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden de paylaştığı açıklamasında, İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Müberra Gürdal'ın dün akşam yaptığı yazılı açıklamasına da yer verdi. Müberra Gürdal, “Şahsımla ilgisi bulunmayan sadece isim benzerliğinden ilişki kurularak hakkımda asılsız bir şekilde algı oluşturmak amacıyla mesnetsiz ve art niyetli paylaşımlar ile medya organlarında haberler yapılmıştır. Bu yalan iddiaları ortaya atanlar ve yayanlar hakkında yasal işlemler başlatılmıştır” demişti.

İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Müberra Gürdal’ın, on yıllar önce emekli olan C.Savcısı Eşi Mehmet Gürdal’ın FETÖ örgütü üyeliği sebebiyle meslekten atıldığı ve bir gazeteci hakkında haksız iddianame düzenlediğine ilişkin çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. pic.twitter.com/ICjbGbBBJm — Mehmet Yilmaz (@mehmetyilmaz073) 3 Nisan 2019

NE OLMUŞTU?

Hakim Müberra Gürdal başkanlığındaki İstanbul il Seçim Kurulu, bir çok ilçe Seçim Kurulu’nun kararını CHP’nin başvurusunu kabul ederek oyların yeniden sayımını durdurmuştu. Bu gelişme üzerine Yüksek Seçim Kurulu, CHP’nin itirazını kabul eden İstanbul İl Seçim Kurulu’nun 7 ilçede oy sayımının durdurulması kararı için olağanüstü toplanarak oy sayımının tebdir amaçlı durdurulması kararını kaldırmıştı.

İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı ve hakim Müberra Gürdal hakkında sosyal medyada ve bazı basın organları tarafından “eşi FETÖ'den yargılandı” iddiaları ortaya atılmıştı. (HABER MERKEZİ)