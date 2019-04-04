2019’un ilk çeyreğinde ihracat yüzde 0,5 arttı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’ne (GTS) göre 2019’un ilk çeyreğine ait dış ticaret verilerini açıkladı.

Martta ihracatın yüzde 0,5 artışla 16 milyar 334 milyon dolar olduğunu söyleyen Bakan Pekcan, “Yine Mart ayında ithalatımız, yüzde 17,81 azalışla 18 milyar 299 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2019'un ilk çeyreğinde, tarihimizin en yüksek ihracat rakamı olan 44 milyar 567 milyon doları yakalamış bulunuyoruz” dedi.

Pekcan, "2019 yılının ilk 3 ayında ihracatımız %3,34 artış göstermiş; ithalatımız ise %21,46 oranında azalmıştır" dedi. (EKONOMİ SERVİSİ)