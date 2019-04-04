Maçoğlu'nun mazbatası "söylenemeyecek güvenlik gerekçesi"yle verilmedi

Mazbatasını alarak bugün göreve başlayacak olan Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'ya mazbatası verilmedi. Seçim Kurulu, "söylenemeyecek güvenlik gerekçesiyle mazbatanın verilemeyeceğini" belirtti. Dersim Belediyesi, Maçoğlu kazanmadan önce kayyım tarafından yönetiliyordu. Maçoğlu belediye önünde yaptığı açıklamada "YSK'yi Dersim halkının vicdanına bırakıyorum" dedi.

3 Nisan Çarşamba gününe kadar yoğunluk bahane edilerek görevin devredilmesi ertelenirken bugün yapılacak mazbata teslimi de hiçbir gerekçe gösterilmeden ertelendi. Erteleme kararı sonrası Fatih Mehmet Maçoğlu ve belediye meclisi üyeleri Seçim Kuruluna gitti. Burada heyete “söylenemeyecek güvenlik gerekçesiyle mazbatanın verilemeyeceği” ve "personel eksikliği" gerekçesi sunuldu.

MAÇOĞLU: YSK'Yİ DERSİM HALKININ VİCDANINA BIRAKIYORUM

Fotoğraf: Evrensel

Fatih Mehmet Maçoğlu mazbatasını alamamasından dolayı Belediye binası önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Daha önce İlçe Seçim Kurulu ile yaptıkları görüşmede, seçim kurulu başkanının kendilerine mazbatalarını bugün (4 Nisan Perşembe) saat 9.30-10.00 arasında alabileceklerini söylediğini aktaran Maçoğlu, “Ama bugün saat 9.30-10.00'da gittiğimizde YSK çalışanları bize, mazbatayı seçim kurulu başkanının talimatıyla vereceğini söylediler. Seçim kurulu başkanıyla yapmış olduğumuz görüşmede yaptığı açıklama şöyle: 'Birincisi güvenlik kaynaklı, ikincisi personel eksikliğinden kaynaklı. Mazbatayı ancak yarın sabah saat 9.30 sıralarında verebiliriz' dediler" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin birçok şehrinde mazbataların (eğer itiraz edilmemişse) verildiğini aktaran Maçoğlu “Yapmış olduğumuz görüşmede başkana seçim süreci boyunca hiçbir güvenlik sorununun olmadığını bugünden sonra da böyle bir sorunun olmayacağını söyledik” dedi.

Seçim yasasına göre, seçim yapıldıktan beş gün sonra meclis toplantısının yapılması gerektiğini hatırlatan Maçoğlu “Yasadır, hukuktur. Yarın bizim Meclis Kurulu toplantısı yapmamız lazım. Ama yapamıyoruz” dedi. Görevi ihmal etmenin suç olduğunu belirten Maçoğlu, “İhmal söz konusuysa da suç duyurusunda bulunacağımızı buradan deklare ediyoruz. YSK'yi Dersim halkının vicdanına bırakıyorum” dedi. (Dersim/EVRENSEL)