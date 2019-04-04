YSK Başkanı Sadi Güven: Olağanüstü durum olursa açıklama yaparım

31 Mart yerel seçimlerinin ardından yapılan itirazlar üzerine gözlerin çevrildiği Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven yeni bir açıklama yaptı.

YSK Başkanı Güven itirazlarla ilgili “Süreç devam ediyor” demekle yetindi. Gazeteciler özellikle Ankara ve İstanbul'daki son duruma ilişkin bilgi almak isterken; YSK Başkanı Güven gazetecilerin sorularını "Süreç devam ediyor. Olağanüstü bir durum olursa açıklama yaparım" diyerek yanıtsız bıraktı. (DHA)

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