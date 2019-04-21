Ukrayna'da komedyen Zelenskiy devlet başkanı oldu

Ukrayna'da yapılan ikinci tur devlet başkanlığı seçimini aktör ve komedyen Vladimir Zelenskiy önde tamamladı. Zelenskiy sandık çıkış anketlerine göre yüzde 73.2 oy oranıyla ülkenin yeni devlet başkanı oldu.

Petro Poroşenko’nun görev süresinin sona ermesi nedeniyle yapılan Ukrayna devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda ülke genelinde oy kullanma işlemi sona erdi.

Mevcut Devlet Başkanı Poroşenko ve komedyen Vladimir Zelenskiy’in kaldığı ikinci tur seçimde sandıklar yerel saat ile 20.00’de kapandı.

Ulusal sandık çıkış anketine göre, devlet başkanlığı için yapılan oylamada Zelenskiy yüzde 73,2 oy alarak devlet başkanlığı yarışını kazanırken Poroşenko ise aldığı yüzde 25,3 oy oranı ile seçimi kaybetti.

Zelenskiy, sandık çıkış anketinin ilan edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Bunu birlikte yaptık." diyerek herkese teşekkür etti.

Ülkedeki seçim yasasına göre devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunda oylama işlemi bittikten sonra en geç 1 Mayıs’a kadar resmi sonuçların açıklanması gerekiyor.

Seçimden birinci çıkan aday 31 Mayıs’a kadar yemin ederek devlet başkanlığı görevine başlayacak.

Ukrayna’da seçmenler, devlet başkanlığı seçiminin ikini turu için oy kullandı. Devlet başkanını belirlemek için ülkedeki 200 seçim bölgesinde 29 bin 982 sandık kuruldu.

Yerel saat ile 08.00’de başlayan devlet başkanlığı ikinci tur seçiminde 30 milyon 311 bin 505 kişinin sandık başına gitmesi bekleniyordu.

Bir önceki turda en yüksek oyu alan iki aday olmaları nedeniyle mevcut Devlet Başkanı, ülkenin en zengin isimlerinden Petro Poroşenko ve komedyen Vladimir Zelenskiy bu turda devlet başkanlığı koltuğu için yarıştı.

Ukrayna Merkez Seçim Komisyonu, 20 uluslararası kuruluş ve 21 ülkeden 2 bin 700 yabancı gözlemcinin seçimleri takip ettiğini duyurdu.

Seçimin 31 Mart'taki ilk turunda Vladimir Zelenskiy yüzde 30,24 ile birinci, Petro Poroşenko ise yüzde 15,95 oy ile ikinci olmuştu. Komedyen Zelenskiy, ülkenin en büyük oligarklarından Igor Kolomoisky'nin desteğine sahip.

Seçime katılan adaylardan hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle seçimler ikinci tura kalmıştı.

İLK TURDA ZELENSKİY ÖNDEYDİ

Devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turunda adaylardan komedyen Vladimir Zelenskiy yüzde 30,24 ile birinci, mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko ise yüzde 15,95 oy ile ikinci oldu.

Eski başbakan Yuliya Timoşenko yüzde 13,40 oy, Rusya yanlısı Yuriy Boyko yüzde 11,67 oy, eski Savunma Bakanı Anatoliy Gritsenko ise yüzde 6,91 oy aldı.

Ukrayna Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Tatyana Slipaçuk da ülkedeki seçimlerde adaylardan herhangi birinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamadığını belirtmiş, oyuncu-komedyen Vladimir Zelenskiy ve mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun ikinci tura kaldığını ilan etmişti. (DIŞ HABERLER)