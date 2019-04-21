Ukrayna'da başkanlık seçiminde 2. tur: Komedyene karşı oligark

Ukrayna’da seçmenler, devlet başkanlığı seçiminin ikini turu için oy kullanmaya başladı. Devlet başkanını belirlemek için ülkedeki 200 seçim bölgesinde 29 bin 982 sandık kuruldu.

AA'nın haberine göre yerel saat ile 08.00’de başlayan devlet başkanlığı ikinci tur seçiminde 30 milyon 311 bin 505 kişinin sandık başına gitmesi bekleniyor.

Bir önceki turda en yüksek oyu alan iki aday olmaları nedeniyle mevcut Devlet Başkanı, ülkenin en zengin isimlerinden Petro Poroşenko ve komedyen Vladimir Zelenskiy bu turda devlet başkanlığı koltuğu için yarışıyor.

Ukrayna Merkez Seçim Komisyonu, 20 uluslararası kuruluş ve 21 ülkeden 2 bin 700 yabancı gözlemcinin seçimleri takip ettiğini duyurdu.

Seçimin 31 Mart'taki ilk turunda Vladimir Zelenskiy yüzde 30,24 ile birinci, Petro Poroşenko ise yüzde 15,95 oy ile ikinci olmuştu. Komedyen Zelenskiy, ülkenin en büyük oligarklarından Igor Kolomoisky'nin desteğine sahip.

Seçime katılan adaylardan hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle seçimler ikinci tura kalmıştı.

İLK TURDA ZELENSKİY ÖNDEYDİ

Devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turunda adaylardan komedyen Vladimir Zelenskiy yüzde 30,24 ile birinci, mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko ise yüzde 15,95 oy ile ikinci oldu.

Eski başbakan Yuliya Timoşenko yüzde 13,40 oy, Rusya yanlısı Yuriy Boyko yüzde 11,67 oy, eski Savunma Bakanı Anatoliy Gritsenko ise yüzde 6,91 oy aldı.

Ukrayna Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Tatyana Slipaçuk da ülkedeki seçimlerde adaylardan herhangi birinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamadığını belirtmiş, oyuncu-komedyen Vladimir Zelenskiy ve mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun ikinci tura kaldığını ilan etmişti. (DIŞ HABERLER)