04 Nisan 2019 07:43Son Güncellenme Tarihi: 04 Nisan 2019 08:02
Denizli'de yolcu otobüsü devrildi: 2 kişi öldü, 22 kişi yaralandı
Denizli'nin Çardak ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. 2 kişinin yaşamını yitirdiği kazada 22 kişi yaralandı.
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Fotoğraf: AA
Denizli'nin Çardak ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar istikametinden Denizli yönüne seyreden Kontur firmasına ait yolcu otobüsü, Çardak ilçesi Dervent mevkisinde şarampole devrildi.
Kaza yerine 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre devrilen otobüsün altında kalan 2 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin yaralandığı bildirildi.
Otobüsün Adana'dan çıkış yaptığı ve Kuşadası'na gittiği öğrenildi. (AA)
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