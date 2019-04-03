Ekrem İmamoğlu: 3 bin oyla kazandığınızı ilk açıklayan sizdiniz

Resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın "Elinde mazbatan var mı? O halde İBB Başkanı yazarak sağa sola gitmenin hava atmanın ne anlamı var?" sözlerine "Takmışlar 'Kendini belediye başkanı olarak tanımladı'. 3 bin oyla kazandığınızı ilk açıklayan sizdiniz" yanıtı verdi.

İmamoğlu'nun Binali Yıldırım'ın açıklamalarının ardından yaptığı açıklamadan öne çıkanlar şöyle:

"BU SÜRECİN HIZLICA BİTMESİ LAZIM"

"Bugün hem Beşiktaş’ta hem de Eyüp’te dolaşma fırsatını buldum. Görüyorum ki İstanbullu hazır. Bu sürecin o anlamda hızlıca bitmesi lazım. Hızlıca normalleşmemiz lazım. Bizim herkes gözümüzün önünde. Benim bir huyum var bir vatandaşımın bile gözü benden kayıyorsa mutsuz oluyorum acaba ne için diye. Kırıcı laflar bir takım şahsi hususlar olmuş olabilir. Biz hiç girmedik bu işlere. İlla insanların birbirini oy için ikna etmeleri gerekmiyor. Herkes kendi fikriyle var olsun."

"BU KENTTE YAŞAYAN HERKESİN GÖNLÜNÜ ÇALMAYA GELDİM"

"Size oy vermeyen insanlarla diyalog kurmanız, sürece katmak, şeffaf olmak, bir kentin birçok sorununu çözüyor. Rakibime oy vermiş, AK Partili veya diğer partilerden, her seçmenin benim başımın üstünde yeri var. Kimin oy verdiğine bakmaksızın hizmet edeceğim.

'Oy hırsızı' diye bir şey yazılıyor. Bu kentte yaşayan herkesin gönlünü çalmaya geliyorum."

"KADIN ÇALIŞANLARA 8 MART'TA İZİN VERECEĞİM"

"İBB çalışanlanlarına birkaç şey söylemek istiyorum. Alınteri akıtan herkesin yeri başımın üstüdür, ben onlara hükmetmeye gelmiyorum, ortak çalışmaya geliyorum. Yüreğimin sıcaklığını hissettikçe benimle çalışmaktan keyif alacaklar. Görecekler ki adamcılıktan partizanlıktan çok yorulmuşlar. Bizim dönemimizde haklarına kavuşacaklar. En düşük ücret 2 bin 200 lira olacak. Bu bizim seçim sahası tahhüdümüzdü. Kimseyi zoraki mitinge yollamayacağım. Kadın çalışanlarına 8 Mart Dünya Kadınlar gününde izin vereceğim."

"BİZ KİMSENİN SİNİRİNİ BOZMAYIZ, SİNİRİNİ BOZAN UNSURLARLA MÜCADELE EDERİZ"

"Rakibimin konuşmasında bir şey dikkatimi çekti, 'Türk halkının sinirlerini bozmayın' dedi. Ben gelince Türk halkının yüzü güldü. Biz kimsenin sinirini bozmayız, sinirini bozan unsurlarla mücadele ederiz. Keşke gece boyunca halkın sinirini bozan Anadolu Ajansına tek bir cümle söyleseydin."

"KAZANDIĞINIZI İLK AÇIKLAYAN SİZDİNİZ"

"Takmışlar 'Kendini belediye başkanı olarak tanımladı'. 3 bin oyla kazandığınızı ilk açıklayan sizdiniz."

BAHÇELİ'NİN SÖZÜNÜ HATIRLATTI

"Ben de size bir tecrübenin, Sayın Devlet Bahçeli'nin "1 oyla bile kazanırsanız, kazanmış sayılırsınız" sözünü hatırlatayım. Lütfen süreci toparlayınız artık. Süreç ortada zaten. Dünya bizi izliyor, demokrasi adına hızlı hareket edilsin derken yanlış anlaşılmışız heralde. Benim tek duyduğum tebrik, Sayın Cumhurbaşkanı'na gelen tebrikler." (HABER MERKEZİ)