AKP’li başkan, seçilir seçilmez tiyatro oyununu iptal etti

Maraş’ın Pazarcık ilçesinde belediye başkanı seçilen AKP’li İbrahim Yılmazcan, mazbatasını almadan bir tiyatro oyununu yasakladı.

sol.org.tr’de yer alan habere göre, seçimden önceki hafta Tarsus Şehir Tiyatrosu, belediyenin halkla ilişkiler birimiyle görüşerek Muzaffer İzgü’nün “Duvar” adlı eserini sahnelemek üzere Pazarcık Belediyesi Konferans Salonu’nu kiraladı. Tiyatronun afişleri hazırlandı, oyunun 6 Nisan Cumartesi akşamı 19.00’da sahneleneceği duyuruldu. 31 Mart seçimlerinde AKP adayı İbrahim Yılmazcan belediye başkanı seçildi. “Benden habersiz iş yapamazsınız” diyerek oyunu iptal eden Yılmazcan, tiyatro etkinliğine yasak getirmiş oldu.

ÖĞRENCİLERE ELİNİ ÖPTÜREN MÜDÜR

Pazarcık belediye başkanı seçilen İbrahim Yılmazcan, adaylığı öncesine Pazarcık Anadolu Lisesinde müdür olarak görev yapıyordu. Aynı zamanda 22. dönem AKP Milletvekili Mehmet Yılmazcan’ın kardeşi de olan İbrahim Yılmazcan, sabahları okulun önünde oturup erkek öğrencilere elini öptürüyordu. Müdürün bu el öptürme seremonisi 2017’nin kasım ayında soruşturma konusu olmuştu. (KÜLTÜR SERVİSİ)