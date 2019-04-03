03 Nisan 2019 19:20

Binali Yıldırım: Sanki biz 3-4 gün oyalamak için pozisyon alıyoruz

Ekrem İmamoğlu'nun "Mazbatamı verin" çağrısına dair konuşan Binali Yıldırım "Sanki biz 3-4 gün oyalamak için pozisyon alıyoruz" dedi.

Binali Yıldırım: Sanki biz 3-4 gün oyalamak için pozisyon alıyoruz

Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

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    Seçim gecesi oy sayımı sürerken "Kazandık" açıklaması yapan Binali Yıldırım, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nun "Mazbatamı verin" çağrısına ilişkin "Sanki benim iki katım oy almış da biz 3-4 gün oyalamak için bir pozisyon alıyoruz" dedi.

    Yıldırım’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    "Seçimler gerçekleşti ama konuşulmaya devam ediyor. Bu da doğal bir şey Anayasamızın 67. ve 79. maddeleri çok açık. 'Seçimler, yargı denetiminde yapılır' deniyor.

    Seçimin düzen içinde yapılması yapma yaptırma görevi YSK’ya aittir. Seçim bitmiştir itiraz şikayet dönemi devam etmektedir. Bu ilk defa olan bir şey değil. Bugüne kadar bütün seçimlerde bu gerçekleşmiştir.

    İlçe seçim kurullarında fedakarca çalışan memurlarımız parti görevlilerimiz var. Seçimin patronu YSK’dır. Seçimin sahibi ne Ekrem İmamoğlu ne de Binali Yııldırım’dır. Seçimin karar vericisi YSK’dır Sayın İmamoğlu’nun bunu görmesi ve kabul etmesi lazım.

    Ben şimdi soruyorum sayım İmamoğlu elinde mazbatan var mı? O halde İBB Başkanı yazarak sağa sola gitmenin hava atmanın ne anlamı var.

    İstanbul halkı kararını vermiştir ve bu karar YSK tarafından açıklanacaktır. Sorumsuzca davranmak toplumu germek ülkeye zarar verir. İstanbul’u idare edecek adayların daha sorumlu hareket etmesi beklenir. Gördüğüm kadarıyla bir sabırsızlık hali vardır. Sanki benim iki katım oy almış da biz 3-4 gün oyalamak için bir pozisyon alıyoruz.

    Şiddetle kınıyorum ve İstanbul halkının bize oy versin vermesin her bir hemşerimin oyunun doğru yere gittiğin ortaya çıkarmak benim namus borcumdur.

    Bu milletin sinirini bozmaya hakkınız yoktur. Bu millet siyasette birbirine rakip olabilir ama burayı bir Venezuela gibi bir havaya sokma isteyenlere karşı tek yumruk olur. Sokağı hareketlendireceğiz iması yapmaktan vazgeçin.

    YSK’nın kararını bekleyeceksin. Kendisinden daha tecrübeli bir siyasetçi olarak benim kendisine önerim budur. Şu aşamada başka yollara başvurmak fevkalade rahatsız edicidir. CHP’ye de bir yararı yoktur.

    Hukuk devleti herkese lazım. Hukukun içinde kalmayı sürekli vurgulayan Sayın Kılıçdaroğlu da 'Neden bu süreç bu kadar uzadı' gibi anlamsız laflar etmektedir.

    Yarın iş bitti mazbatasını aldı ilk önce tebrik edecek olan benim. Ama tersi gerçekleşirse aynı davranışı kendisinden beklemem de hakkımdır."

    "İBB BAŞKANI DİYE YAZMAK AKLA ZİYAN BİR İŞTİR"

    "Gidip Atatürk’ü herkes ziyaret edebilir ama Anıtkabir’deki deftere İBB Başkanı diye yazmak akla ziyan bir iştir. Sabret kardeşim. Üç beş gün sonra hakkınsa zaten bu unvanı alacaksın. İstersen Sultanahmet’e meydana çık ben belediye başkanıyım diye bağır. Ama bu yaptığı işler şu talip olduğu görevin ciddiyetiyle bağdaşmamaktadır. Binde 2 oy farkından bahsediyoruz."

    "OY SAYIMINDA SON DURUM HER AN DEĞİŞİYOR"

    "Her an değişiyor. Bilgiler geldikçe… Bizim lehimize olanlar sayılmıyor, rakibin olanlar da yazılıyor. Tek taraflı bir süreç değil bu."

    "İSTANBULLULARA TEŞEKKÜR ETMENİN ANLAŞILMAYACAK NESİ VAR"

    "Seçimden sonra İstanbullulara teşekkür etmenin anlaşılmayacak nesi var? 181 meclis üyesi kazanmışız karşı taraf 130 tane kazanmış. 25 ilçe kazanmışız. Diğerleri 14 ilçe kazanmış. Yani bunun için teşekkür etmeyeceğiz, 'üzgünüz' mü yazacağız?"

    "BAKANLARLA GÖRÜŞMEK YASAK MI?"

    "Bakanlarla görüşme yasak mı? Ben AK Parti’nin başkanlığını yapmışım ve İBB başkanlığına aday olmuşum. Seçim sürecini değerlendiririz bundan daha doğal bir şey var mı?

    Yanlı karar olabilir ama her yanlışı bir düzeltme vardır. Bu seçimdeki işlerle normal hukuk davaları arasında bir fark yoktur. Bütün hukuki yollar nasıl izleniyorsa bugün de yapılan odur. YSK’nın çok başarılı bir şekilde bu süreçleri yönettiğini biliyoruz.

    ABD sözcüsü bize laf yetiştireceğine nasıl sayın Trump’ın son 3 eyalette yapılan sayımla elde ettiğini unutmuş gibi görünüyor bize ders vermeye çalışıyorlar. Türkiye dersi milletten alır."

    "İBB’DEN DOSYA KAÇIRILIYOR" İDDİASI

    "Artık internet çağındayız. Kimsenin dosya kaçırdığı filan yok. Mevcut başkan yerindedir. Bu konuyla ilgili gerekli cevabı vermiştir. Bu da tam kafa karıştırma halkı galeyana getirme çabasıdır. Gaza gelmesin. Aklı selimle hareket etmesini öneriyorum." (HABER MERKEZİ)

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