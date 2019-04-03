Metin Alataş cinayetinin failleri 9 yıldır bulunmadı

Kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan Azadiya Welat gazetesinin Adana bürosu çalışanı olan Metin Alataş (34) cinayetinin üzerinden 9 yıl geçti.

3 Nisan 2010 günü dağıtım yaptığı mahalleden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Alataş’ın cenazesi, ertesi gün Seyhan ilçesine bağlı Hadırlı mahallesindeki bir portakal bahçesinde ağaca asılı halde bulunmuştu. Alataşi öldürülmeden 3 ay kadar önce gazete dağıtımı yaptığı sırada bir araçla önü kesilmiş ve araçtan inen kişilerin saldırısına uğramıştı. 2005 yılından itibaren gazetede dağıtımcı olarak çalışmaya başlayan Alataş’ın öldürülmesi, soru önergesi ile Meclis gündemine de taşındı. Ancak işlenen cinayetin failleri, geçen onca yıla rağmen ortaya çıkarılmış değil.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU, 3 AY SONRA KATLEDİLDİ

Alataş ailesinin avukatı Şiar Rişvanoğlu, cinayetle ilgili açılan soruşturma dosyasıyla ilgili "Takipsizlik kararı alınmasıyla dosya faili meçhule bırakıldı” dedi. Alataş’ın yanı sıra aynı kentte öldürülen gazeteci Kadri Bağdu’ya dair soruşturma dosyasında da bir ilerleme olmadığını söyleyen Rişvanoğlu, “Alataş, katledilmeden önce sürekli olarak kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ölüm tehditleri almaktaydı. Bu ölüm tehditlerinden en somutu ise 22 Aralık 2009 tarihinde yaşandı. Alataş, gazete dağıtımı yaptığı esnada beyaz toros araçtan inen kimliği belirsiz kişilerce araca zorla bindirilerek darbedilmiş ve ölümle tehdit edilmişti. Alataş, bu tehdide ilişkin olarak ‘can güvenli olmadığı’ gerekçesiyle Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu ve aradan sadece yaklaşık 3 ay sonra katledildi” diye konuştu.

ETKİN SORUŞTURMA YAPILMADI

Alataş’ın alıkonulması ve ölümle tehdit edilmesine ilişkin şikayeti sonrasında araç plakası için dahi araştırma yapılmadığını ifade eden Rişvanoğlu, “Ölümüne ilişkin soruşturmada, tıpkı ölmeden önce ‘şikayetçi’ konumunda olduğu diğer dosya gibi etkin bir şekilde yürütülmedi. Sadece bir rapora dayanarak kapatıldı” dedi.

Oğlunun gazetede çalıştığı için sürekli tehdit edilip, saldırıya maruz kaldığını belirte anne Hatun Alataş da öldürülmeden önce zorla alıkonulan oğluna işkence yapıldığını iddia etti. Anne Atalaş, başına bir şey gelebileceğine dair duyduğu kaygılar nedeniyle işine ara vermesini istediği oğlunun kendisine “Ne öldürülmekten ne de tutuklanmaktan korkmuyorum” yanıtı verdiğini paylaştı. (Adana/MA)

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