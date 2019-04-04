Sütaş'ın attığı işçilerden 10'u daha işe iade davasını kazandı

Vedat YALVAÇ

İstanbul

Sütaş’ta Tekgıda-İş Sendikasında örgütlendikleri için işten atılan 86 işçiden 10’u daha açtığı işe iade ve sendikal tazminat davalarını kazandı. Son davalarla birlikte işe iade ve sendikal tazminat davalarını kazanan işçi sayısı 62 oldu. Kalan işçilerin davaları ise devam ediyor. Konuya ilişkin konuştuğumuz Tekgıda-İş Örgütlenme Uzmanı Suat Karlıkaya, yargı sürecinin yavaş işlemesinden ve yasaların patronların lehine olmasından yakındı: “Yasalarda işe iade zorunluluğu olması gerekiyor. İşçiler işe iade davalarını kazandığı halde işverenin parasını verip işe almama hakkı var. Bunun değişmesi lazım.”

2014 yılında Sütaş’ın Aksaray ve Bursa Karacabey’deki fabrikalarında Tekgıda-İş Sendikasına üye olan onlarca işçi işten atılmıştı. Aylarca fabrika önündeki direnişlerini sürdüren işçiler, fabrikadaki örgütlenmesine de devam etti. Sütaş patronu ise işçilerin örgütlenmesini sürdürmesi üzerine 2017 yılında Karacabey’de 69 işçiyi, Aksaray’da ise 17 işçiyi daha kapının önüne koydu. İşçilerin Tekgıda-İş öncülüğünde açtığı davaların Karacabey’deki duruşması dün görüldü. Karacabey 1. Asliye Hukuk Mahkemesi vermiş olduğu kararda, 10 sendika üyesi işçinin daha Sütaş tarafından haksız olarak sendika üyeliğinden dolayı işten çıkartıldıklarına, bu nedenle işe iade edilmelerine ve Sütaş’ın her bir işçiye ayrı ayrı tazminat olarak 12 aylık brüt ücretleri tutarında sendikal tazminat ödemesine, ayrıca boşta geçen 4 aylık süreler için de işçilerin net ücretlerinin ödenmesine hükmetti. Bu duruşma ile birlikte bugüne kadar 62 işçi işe iade ve sendikal tazminat davalarını kazanmış oldu.

Konuya ilişkin Evrensel'e konuşan Tekgıda-İş Örgütlenme Uzmanı Suat Karlıkaya, “Direniş sonrası Sütaş’ta örgütlenmemizi sürdürdük. 2017 yılında tekrar işten atmalara başladılar, Sendika üyesi oldukları için Karacabey fabrikasından 69, Aksaray fabrikasından ise 17 arkadaşımızı işten çıkardılar. Karacabey’de açılan davaların 56 tanesi lehimize sendikal tazminat olarak sonuçlandı. 13 tanesi de 10 Nisan’da görülecek. Aksaray’daki 17 davanın ise 5 tanesi lehimize sonuçlandı. Bir tanesini de istinaf mahkemesi onadı. Biz de hem hukuki süreci takip ediyoruz hem de sendikal örgütlenmemize devam ediyoruz” dedi.

EMEKÇİLERİN LEHİNE YASALARIN ÇIKARILMASI GEREKİYOR

Yargı sürecinin yavaş işlemesinden yakınan Karlıkaya, “Örgütlenmemizin önündeki en büyük engel yargının yavaş işlemesi. Bu arkadaşlarımızın işten çıkarılmasının üzerinden 1 yıl geçti.

İşyerinde yetki alıyoruz ancak yargının yavaşlığı yüzünden sorunlar yaşıyoruz. Çünkü işveren diğer işçileri korkutmak için üyelerimizi işten çıkarıyor. Öte yandan yasalarda işe iade zorunluluğu olması gerekiyor. İşçiler işe iade davalarını kazandığı halde işverenin parasını verip işe almama hakkı var. Bunun değişmesi lazım. Yargı sürecinin bir an önce hızlandırılması ve emekçilerin lehine yasaların çıkarılması gerekiyor. Bu konudaki mücadelemizden de vazgeçmeden devam edeceğiz. Bunun bilinmesini istiyoruz” diye konuştu.

"CARGİLL’DE DE LEHİMİZE SONUÇLANACAK"

Bursa Orhangazi’de 1999 yılında nişasta bazlı şeker ve hayvan yemi üretmeye başlayan Amerika’nın gıda devi Cargill’de Tekgıda-İş Sendikasında örgütlendikleri için işten atılan Cargill işçilerinin direnişi de 352 gündür devam ediyor. Dün görülen Cargill duruşmasına ilişkin de konuşan Karlıkaya şunları söyledi: “Direnişimizin 352 günündeyiz. Cargill’de yerel süreç devam ediyor. Önümüzdeki aylarda buradaki davaların da lehimize devam edeceğini düşünüyoruz. Bizim Cargill yönetiminden de beklentimiz mahkeme kararlarına uymasını ve işten attığı arkadaşlarımıza işbaşı yaptırmasını istiyoruz. Cargill mücadelemiz kazanılana kadar da devam edecektir. Nesttle’de yaşadığımız süreci Cargill’de de yaşayacağımızı düşünüyoruz.”

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