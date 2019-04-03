Tuzla meclis üyesi adayı Ali Doğan: Şimdi 1 Mayıs'ı örgütlemeye

İstanbul Tuzla Belediye Meclisi üyeliğine bağımsız aday olan Ali Doğan, “Şimdi görevimiz kazandığımız deneyimler ile 1 Mayıs'ı örgütlemek” dedi.

Yazılı bir açıklama yapan Ali Doğan, “Emek Partisi Tuzla İlçe Örgütü, yaptığı açıklama ile beni belediye meclisi üyeliğine aday göstermişti. Sadece parti üyelerimiz değil, adayımız etrafında birleşen işçi ve emekçiler, gençler, kadınlar ile beraber bir çalışma yürüttük. AKP’li belediyenin tüm avantajlarına karşı bizler, işçi ve emekçilerin olanaklarıyla seçim kampanyamızı yürütmeye çalıştık. Çalışmalarımız sırasında birçok işçi ve emekçi ile işçi duraklarında, fabrika önlerinde, semt pazarlarında, evlerde yüz yüze geldik. Partimizi ve adayımızı tanıtıp oy isterken bir taraftan da demokratik halkçı belediyecilik platformumuzu Tuzlalı işçi ve emekçilerle paylaştık. Seçim sonuçlarına göre seçilebilmek için yeterli oyu alamadık” dedi.

İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik Dayanışma ve Mücadele Günü 1 Mayıs’a çağrıda bulunan Ali Doğan, “Şimdi görevimiz AKP iktidarı ve onun etrafında toplanan, krizin yükünü işçi ve emekçilerin omzuna yüklemeye çalışan patronlara karşı, yaygın ve kitlesel bir 1 Mayıs örgütlenmesi olmalıdır. Düne göre bugün çok daha moralliyiz” ifadelerini kullandı.

Doğan, “Son olarak çalışmalarımız sırasında bizlere oy veren, destek olan veya gönlü bizde olup da çeşitli sebeplerle bana oy vermemiş olan tüm Tuzlalı emekçilere, şahsım ve partim Emek Partisi olarak teşekkür ederim. Dün olduğu gibi yarın da hem ben, hem de partimiz ve üyelerimiz grevlerde, direnişlerde, ilçemizdeki mücadelenin örgütleyicisi olmaya devam edeceğiz” dedi. (İSTANBUL)