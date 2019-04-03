İzmir'de köpekleri yolda sürükleyen sahıslara para cezası

İzmir'de köpeklere işkence eden iki şahısa para cezası verdi.

İlk olay Menderes ilçesinde geçen ay yaşandı. K.Ş. köpeğini evden tarlaya götürürken "koltuklarını kirlenmesin diye" aracın arkasına bağlayıp yolda sürükledi. DHA’da yer alan habere göre kilometrelerce yolda koşturulan köpek bitkin düştü, zaman zaman da yerde sürüklendi. Bu anlara tanık olan arkadan gelen sürücüler, görüntüyü cep telefonlarından çekip sosyal medyada paylaştı. Jandarma da aracın plakasından K.Ş.’ye ulaştı.

Bergama ilçesi Kozak Yaylası yolu üzerinde yaşanan diğer olayda ise M.H., köpeğini boynundan aynı şekilde iple otomobilinin arka tamponuna bağlayıp kilometrelerce sürükledi. Hayvanın eziyet çektiği anları da yine arkadan gelen bir TIR’ın şoförü görüntüleyip sosyal medyada paylaştı. Tepkilerin ardından jandarma ekipleri köpeğin sahibi M.H.’ye ulaştı. Her iki olaydan sonra da köpeklere el konuldu, bakımlarının yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman müdürlükleri tarafından, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan, K.Ş. ve M.H.’ye 773’er TL para cezası verildi. Sürücüler bu cezayı ödememeleri halinde faiziyle birlikte icra yoluyla tahsilat yapılacak. (HABER MERKEZİ)

Bodrum'da bir kedi havalı tüfekle vuruldu

Hayvan şiddetin araştırılması için TBMM’de komisyon kurulacak