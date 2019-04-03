Ankara'da bazı ilçelerde büyükşehir oyları yeniden sayılıyor

AKP'nin itirazıyla Ankara'da bazı ilçelerde büyükşehir belediye başkanlığı için kullanılan oyların yeniden sayılmasına karar verildi.

AKP tarafından verilen itiraz dilekçesi Polatlı, Çubuk, Pursaklar, Altındağ, Gölbaşı, Şereflikoçhisar, Keçiören, Sincan, Bala, Çankaya ve Çamlıdere İlçe Seçim Kurullarınca incelendi.

Anadolu Ajansının geçtiği haberde, söz konusu 11 ilçede büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde kullanılan tüm oyların yeniden sayılacağı bilgisi yer alıyor.

Buna karşın CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ise Evrensel'e verdiği demeçte Bala, Çankaya ve Gölbaşı'da yapılan itirazların ilçe seçim kurulunda reddedildiğini, Çubuk'ta da yeniden sayım yapılmasınıa henüz karar verilmediğini belirtti.

CHP: AA'NIN HABERİ DOĞRU DEĞİL, MANİPÜLASYON YAPILIYOR

Anadolu Ajansının AKP'nin itirazıyla Ankara'nın 11 ilçesinde büyükşehir belediye başkanlığı için kullanılan oyların yeniden sayılmasına karar verildiği haberine ilişkin CHP'den açıklama geldi. Anadolu Ajansı haberinde, Polatlı, Çubuk, Pursaklar, Altındağ, Gölbaşı, Şereflikoçhisar, Keçiören, Sincan, Bala, Çankaya ve Çamlıdere İlçe Seçim Kurullarınca itirazların incelendiği ve yeniden sayım kararı verildiğini duyurmuştu.

Konuya ilişkin Evrensel'e konuşan CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, "Bala, Çankaya ve Gölbaşı'da itirazlar ilçe seçim kurulunda reddedildi. Altındağ'da itiraz üzerine yapılan sayım bitti. Polatlı'da sayım yapılıyor. Çubuk'ta ise henüz karar verilmedi” dedi.

CHP ANKARA İL BAŞKANI: YENİDEN SAYIM HABERLERİNE İTİBAR EDİLMEMELİ

Anadolu Ajansının tamamen manipülasyon yaptığını ve bazı yerlerde yapılan sayımların zaten bittiğini belirten Güvener, yeniden sayım olacağına dair haberlere itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “AA yine bildiğimiz gibi, yine görev başında! Ankara'nın 11 ilçesinde sayım yapılıyor haberi yalandır! Bu ilçelerin önemli bir kısmında zaten sayım yapıldı ve bitti. Yeni bir haber gibi sunulma nedeni nedir?” dedi.

AA yine bildiğimiz gibi, yine görev başında! #Ankara'nın 11 ilçesinde sayım yapılıyor haberi yalandır! Bu ilçelerin önemli bir kısmında zaten sayım yapıldı ve bitti. Yeni bir haber gibi sunulma nedeni nedir? #MazbatamızıVerin — Muharrem Erkek (@MuharremErkek17) 3 Nisan 2019

ANKARA'DA 25 İLÇEDE İTİRAZ OLMUŞTU

AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara'da 25 ilçede büyükşehir sonuçlarına, 3 bin 217 sandıkta da seçim sonuçlarına itirazda bulundu. Özcan, "Ankara'da oyların 108 bin 680'inin geçersiz sayıldığını tespit ettik" dedi.

Ankara’da Millet İttifakı'nın adayı Mansur Yavaş 1 milyon 657 bin 923 oy ile birinci olurken, Cumhur İttifakının adayı Mehmet Özhaseki ise 1 milyon 532 bin 977 oy alarak ikinci oldu. (HABER MERKEZİ)