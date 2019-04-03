Diyarbakır Kayapınar'da kayyımın taşınmazları yağmalamasına tepki

Diyarbakır Kayapınar Belediyesine atanan kayyımların belediye taşınmazlarını devretmesini gasp olarak değerlendiren HDP’nin yeni seçilen Belediye Eş Başkanı Necati Pirinççioğlu, “15 yılın kazanımları son 3 yılda talan edildi. Kayyım politikaları, Kenan Evren zihniyetinin yansımasıdır” dedi.

Diyarbakır Kayapınar Belediyesi eş başkanları Mehmet Ali Aydın ve Fatma Arşimet’in görevden alınmasının ardından belediyeye, İçişleri Bakanlığı tarafından 8 Aralık 2016 tarihinde kayyım atandı. Kayapınar Belediyesine atanan 3 kayyım, belediye taşınmazlarını başka kurumlara devretti. Kayyımlar, 13 eğitim destek evi ve Kayapınar Spor Kompleksini Kayapınar Kaymakamlığına, 80 milyon TL’lik arsa üzerinde kurulan 20 milyon maliyetiyle hâlâ yapımı devam eden belediye kütüphanesini İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, belediye ile Göç Vakfının ortak çalışmalar yürüttüğü Çocuk Merkezini, Kaymakamlığa bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına devretti.

HDP, yerel seçimlerde yüzde 66.16 oy oranı ile yeniden Kayapınar Belediyesini kazandı. Eş başkan olarak seçilen Necati Pirinççioğlu, “Kayyım politikaları, Kenan Evren zihniyetinin yansımasıdır” dedi. Kayapınar Belediyesinin borcu olmayan ve kasasında para bulunan belediye olduğunu ancak kayyım atanmasının ardından hizmet yapılmamasına rağmen kasanın boşaltılarak borçlandırıldığına vurgu yapan Pirinççioğlu, şunları söyledi: 15 yılın kazanımları son 3 yılda talan edildi. Cegerxwin Kültür Merkezi ve belediye binasının önüne TIR’lar dayandı. Klimalardan koltuklara kadar her şey taşındı. Bunun adı talandır.

1999’da yerel yönetimleri kazandıklarında oturacak masalarının dahi olmadığını dile getiren Pirinççioğlu, “Biz masalarda, binalarda hizmet etmeyeceğiz. Bir kuruş bile olsa sokaklarda halkımızla birlikte karar vererek ihtiyaçlar doğrultusunda harcayacağız. Halkımızla birlikte iyi hizmetlere imza atacağız” dedi. (HABER MERKEZİ)