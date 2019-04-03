Öğretmen Hüseyin Cebe ölümünün 12'inci yılında anıldı

2 Nisan 2007 tarihinde Darıca Süreyya Yalçın İlköğretim Okulunda görev yaparken başka bir öğretmen tarafından teneffüs arasında öğrencilerinin gözleri önünde katledilen öğretmen Hüseyin Cebe, Eğitim Sen Gebze Şubesinde düzenlenen etkinlikte ailesi, dostları ve meslektaşları tarafından anıldı.

"HÜSEYİN DİK DURUYORDU"

Saygı duruşunun ardından ilk olarak Eğitim Sen Gebze Şube Başkanı Oğur Aydın konuştu. Aynı gün Gebze Atatürk Anadolu Lisesi’nde yaşanan olayda, okulun öğrencisi F.Ç. tarafından bıçaklanarak öldürülen müdür yardımcısı Necmeddin Kuyucu cinayetine dair söz eden Oğur, “Bugün Gebze'de bir eğitim emekçisi arkadaşımız daha öldürüldü. Her şey üst üste geliyor evet ama bizi bitiremeyecekler bunu biliyoruz. Hüseyin öğretmen, dostumuzdu, arkadaşımızdı, onu aramızdan aldılar, onu unutmayacağız, yaşatacağız” dedi.

O dönem Eğitim Sen Gebze Şube Başkanı Orhan Kaya da “12 yıllık bir zaman geçti. Birlikte uzun süre çalıştık, o dönem gericiliğin yavaş yavaş ortaya çıktığı bir dönemdi. Hüseyin Alevi idi, Kürt idi, Eğitim Sen'li idi, dik duruyordu. 24 Eğitim Senli öğretmenin olduğu o okulda 4 üyemiz kalmıştı, bunlardan biri de Hüseyin’di. Hiç taviz vermedi, çocuklar için iyi bir gelecek istedi” diye konuştu.

CİNAYET PERDESİ ARALANMADI

Hasret Gültekin Kozan | Fotoğraf: Evrensel

Hüseyin Cebe’nin ailesi adına konuşan yeğeni Hasret Gültekin Kozan da Cebe’nin cinayetinin siyasi olduğunu yineledi. Ailenin 12 yıldır adalete olan inancının tükendiğini belirten Kozan, “Katil bu cinayeti planlayarak yaptı, bunları kendisi de itiraf etti. Sonradan alınan ‘akli dengesi yoktur’ raporu ile aklandı, 1 yıl cezaevinde, 1 yıl da hastanede yattı ve çıktı. Aramıza karıştı, çocuklarını sevdi belki. İki yıl önce de kanserden hayatını kaybetti. Ama cinayetin arkasındaki güç aralanmadı” dedi.

Eğitim Sen Gebze Şube yöneticisi Güngör İrdem de “Biz nereye gidersek gidelim, sendikamızın toplantı salonunun adının Hüseyin Cebe kalacağını söylemiştik, öyle de oldu” dedi. Hüseyin Cebe'nin düşüncelerini yaşatacaklarını söyleyen İrdem, “Onu insanca yaşam, demokratik Türkiye mücadelemizde yaşatacağız. Bu bir anma günü değil aslında, yaşatma günü” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Yıldırım Gül, Hüseyin Cebe'nin sevdiği türküleri bağlama ile seslendirdi. (Kocaeli/EVRENSEL)

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