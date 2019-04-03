Çaldağı'da kimyasal madde şüphesi!

Özer AKDEMİR

İzmir

Turgutlu Çaldağı'da yapılmak istenen nikel işletmeciliği için orman tahsisine karşı açılan davada bilirkişi keşfi yapıldı. Keşifte çevre mühendisi bilirkişi kesilen ağaçların köküne kimyasal madde dökülmüş olabileceği şüphesini dile getirdi.

‘EKOSİSTEM MAHFOLUR!’

Turgutluların kalabalık bir şekilde katıldığı bilirkişi keşfine TMMOB'a bağlı bazı oda yöneticileri, TURÇEP, Yaşam-Der, EGEÇEP ve TEMA üyeleri de destek verdi. Keşif, geçtiğimiz yıllarda nikel madenciliği yapılmak istenen alanda on binlerce ağacın kesildiği bölgede yapıldı. Maden yargı kararıyla aylardır çalışmalarını durdurmuş durumda. Keşifte yapılan konuşmalarda Çaldağı’da sülfirik asitle yapılmak istenen nikel madenciliğinin yöredeki ormanlara, tarıma, sulara ve atmosfere etkilerinin ekosistemi mahvedecek kadar büyük olacağı uyarıları yapıldı.

‘FİDANI AĞAÇTAN SAYMIYORLAR’

Çaldağı’daki ormanın madene tahsis edilmesi sonrası eğer maden çalışırsa 2 milyonun üzerinde ağacın kesileceğine dikkat çekilirken, şirket yetkilileri ise bu sayının çok abartılı olduğunu, 200 bin kadar ağacın kesileceğini ileri sürdüler. Orman Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Kenan Öztan, bazı ağaçların fidan diyerek ağaçtan sayılmadığını, nasıl embriyo ya da küçük bebeklerin insan olarak kabul edildiyse, ağaç olduğunu söyledi. Öztan, traşlama denilen yöntemle arazide ne kadar ağaç, fidan varsa yok edildiğini de dile getirdi.

‘BUNU ANCAK KİMYASAL MADDE YAPABİLİR’

Keşifle ilgili aldığımız TURÇEP Yürütme Kurulu üyesi Metin Sert, iyi bir keşif gerçekleştirildiğini belirterek, "Orman kesiminin yapıldığı alanlarda ve SİT alanında yapıldı keşif. Bizler Gediz Ovasının dünyanın en bereketli ovalarında olduğunu anlattık. Yerin üstü altından değirlidi dedik. Şirket yetkililerinin "madenden çalışmaya başlamasıyla 25 yıl içinde devletin kasasına 163 milyon dolar girecek sözlerine ise aynı süreç içerisinde sadece bölgedeki tarım gelirinin 5.5 milyar Dolar olduğunu resmi rakamlarla ortaya koyduk" dedi. Sert, keşfin en ilginç gözlemlerinden birisini de şöyle aktardı; "Çevre mühendisi bilirkişi ile orman mühendisi bilirkişinin kesilmiş ağaçlarla ilgili konuşmalarına tanık olduk. Bilirkişiler kökleri çürümüş ağaçları göstererek böylesi bir çürümenin sadece kimyasal kullanılması ile dolabileceğini söylüyorlardı".