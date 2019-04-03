Levent Gök, Tarım Bakanı'na sordu: Fındık üretimi neden geriliyor?

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlanması istemi ile soru önergesi verdi ve için “Fındık üretimi niçin düşüyor?” sorusunu yöneltti.

Levent Gök'ün verdiği soru önergesinde, “Fındık üretiminde dünya lideri olan Türkiye’nin üretim ve ihracat payı geçtiğimiz yıllara göre düşüş göstermektedir. Yüzde 80 oranından yüzde 65-70 seviyelerine düşen fındık üretim payı yüzde 60’a daralması riski ortaya çıkarken, bahçe zararlılarıyla etkin mücadele edilmesi ve don vakalarına karşı etkin önlem alınması ihtiyacı doğmuştur. Türkiye’de dekar başına fındık üretimi ortalaması 80-90 kilogram olarak gerçekleşirken, İtalya’da bu oran 150-160 kilogram, Gürcistan’da 180-220 kilogram ve ABD’de 260-280 kilogram seviyesindedir. Ülkemizde dekar başına 250-300 kilogram üretim yapabilen üreticilerimiz mevcut iken fındık çiftçisine gerekli desteğin verilmesiyle Türkiye ortalamasının 200 kilogram üzerine çıkartılabilmesi mümkündür” tespiti yer aldı.

Levent Gök, Tarım Bakanı Pakdemirli'nin yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

Fındık üretiminin bahçe zararlılarına ve zirai dona karşı korunması için 2002-2018 yılları arasında üreticilerimize verilen destekleri yıllık temelde açıklar mısınız?

2002-2018 yılları arasında gerçekleşen fındık üretimini ve fındık ihraç gelirlerini yıllık temelde açıklar mısınız?

2012-2018 yılları arasında bahçe zararlıları ve zirai don sebebiyle kaybedilen fındık miktarını yıllık temelde açıklar mısınız?

Türkiye’nin dünya fındık üretimindeki payının geçtiğimiz yıllara göre düşük olmasının sebepleri nelerdir

(İstanbul/EVRENSEL)