EMEP'in desteklediği adaylar: Seçimlerden sonra da mücadeleye devam

Emek Partisi, 31 Mart yerel seçimlerinde 12 farlı ilde bağımsız adayları destekledi. Seçim kampanyaları ile işçi ve emekçilere “Kendinize oy verin” çağrısı yapan adaylar, özellikle sanayi havzalarında yerel seçim çalışmalarını yürüttüler.

3 bin 136 oy ile dikkat çeken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Reyhan Başaran, halkçı ve demokratik yerel yönetim anlayışını anlatmanın önemli olduğunu belirterek, seçimlerden sonra da mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Önemli bir sanayi havzası olan Kayseri’de Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Eylem Sarıoğlu Aslandoğan, geçerli 789 bin 750 oyun bin 819'unu aldı.

Seçim günü büyük rekabete sahne olan Balıkesir'de Büyükşehir Başkan adayı Şuayyip Çetin 1018 oy aldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Şerif Demirel, 1029 oy alırken; Tekirdağ’da Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak yarışan Tuncay Sarıoğlu 518 oy aldı.

Ankara'da bir işçi ilçesi olan Sincan’dan belediye başkan adayı olan işçi aday Ferhat Gürkan 293 oy alırken, İzmir Buca Belediye Başkan adayı Gürkan Emreoğlu, 389 oy aldı.

"EMEKÇİLERDEN GÜZEL TEPKİLER ALDIK"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Reyhan Başaran, seçim döneminde yürüttüğü kampanyası ile sadece Kocaeli değil tüm Türkiye’de ilgi toplamıştı. EMEP’in desteklediği Başaran, 11 adayın yarıştığı belediye başkanlığı seçimlerinde 3 bin 136 oy aldı.

Evrensel'e konuşan Başaran, aldıkları oy oranın beklentilerinin altında olmadığını ifade etti. Seçim sürecini sadece sandığa yansıyan kısmı ile değerlendirmediklerini belirten Başaran, gerek seçim sürecinden gerekse de seçim sonrasında işçi ve emekçilerden çok güzel tepkiler aldıklarını söyledi.

“Seçim sürecinde sermayenin karşısına işçi sınıfının anlayışını koyduk” diyen Başaran, her kesimden oy aldıklarını vurguladı. Başaran, ilçe seçimlerinde AKP'ye oy veren işçilerin büyükşehir seçimlerinde ise kendilerine oy verdiğini ifade etti.

Çalışmalarının elden ele büyüdüğünü dile getiren Başaran, “Bizler açısından kazanım seçimi birinci olarak bitirmek değil, demokratik ve halkçı belediyeciliğin olması gerektiğini anlatmaktı” dedi.

Seçimlerin sona ermesi ile mücadelenin bitmediğine vurgu yapan Başaran, mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

İzmir Çiğli’de belediye meclis üyesi adayı Cihan İşçi, bin 457 oy alarak seçim kampanyası sürecinde olduğu gibi dikkat çekti.

Çanakkale’de meclis üyeliğine aday olan Deniz Çelebi 519 oy alırken; Malatya Akçadağ’da Nejdet Bali bin 27 oy aldı.

EMEP’in en çok bağımsız adayı desteklediği il olan İstanbul’da Avcılar, Güngören, Beylikdüzü, Bahçelievler, Sultangazi, Tuzla, Sancaktepe, Kartal ve Maltepe’de bağımsız meclis üyeleri seçilmek için yarıştı.

Kartal’da Cemal Çoban 406 oy alırken, Sancaktepe’de Cemal Gülmez 419 oy aldı. Tuzla’da bağımsız belediye meclis üyesi olan Ali Doğan, 313 oy aldı. (Ankara/EVRENSEL)

Reyhan Başaran: Mücadelemiz devam edecektir