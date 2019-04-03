CHP: Merkezefendi Belediyesi’nde belgeler kaçırılıyor

Denizli Merkezefendi Belediyesi’nde seçimi kaybeden AKP’li Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'nun belediyeden belgeler kaçırdığı iddia edildi. İddialarla ilgili açıklama yapan CHP İlçe Başkanı Tolga Varlıker “Yaşananları takip ediyoruz” dedi.

3 gündür çok sayıda evrak ve dosyanın kolilerle başka adreslere taşındığını iddia eden Varlıker; “Yine iddia ediliyor ki güvenlik kameraları kapatılıyor, görüntüler siliniyor. Yine iddia ediliyor ki başkanlık katındaki bilgisayarların hard disk kayıtları siliniyor, format atılıyor. Yine iddia ediliyor ki Mertaş’ın hizmet binasına seçim gecesi giriliyor, burada bilgisayarlar temizleniyor, evraklar götürülüyor. Tüm bunlarla hangi veriler silinmek istenmekte, hangi gerçekler gizlenmeye çalışılmakta olursa olsun nafile” dedi.

Yaşananların takipçisi olduklarını belirten Varlıker şunları söyledi:

“Belediyenin kaybeden yönetimi, zaman kazanmak adına ilçe, seçim kuruluna sonuçlarla ilgili itirazlarında bulunmuş, belediye başkanımız Şeniz Doğan’ın görevi devralmasına engel olmuşlardır. Kamuoyu şunu net bir şekilde bilmelidir ki kazanılan zaman içinde her ne yapılırsa yapılsın biz burada dönen ve dönecek olan her türlü hukuksuz işlemi tespit edeceğiz ve Merkezefendi’de tüyü bitmemiş yetimin tek kuruş hakkını hiç kimseye yedirmeyeceğiz.”

Merkezfendi Belediyesi çalışanlarına da seslenen Varlıker; “Kanunsuz hiçbir emri yerine getirmeyiniz. Unutmayın ki kanunsuz her emir sizi bir suça ortak ettiği gibi Merkezefendili insanların haklarının da gasp edilmesidir. Merkezefendi’nin hiçbir personeli suça ortak olmasın. Hiçbir belgeye imza atmasın. Hiçbir veriyi temizlemesin. Bunların vebali gerçekten ağır olur” dedi. (Denizli/EVRENSEL)