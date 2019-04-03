03 Nisan 2019 14:03
LGS başvuruları başladı, MEB uygulama kılavuzunu yayımladı
MEB, Liselere Giriş Sınavı (LGS) başvuru ve uygulama kılavuzunu yayımladı. Bugün başlayan başvuru süresi 14 Nisan'a kadar devam edecek.
Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Giriş Sınavı (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınav başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı.
MEB'in yayımladığı kılavuza göre, 1 Haziran'da yapılacak LGS kapsamındaki sınav için başvurular bugünden itibaren 14 Nisan'a kadar alınacak.
LGS başvuru ve uygulama kılavuzunu indirmek için tıklayın.
(AA)
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