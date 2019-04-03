03 Nisan 2019 12:14

Buldan: Muş’taki itirazımız kabul edilmezse AYM ve AİHM’e başvuracağız

HDP’nin Muş seçimlerine itirazının reddedilmesine tepki gösteren Pervin Buldan, "AKP itirazları kabul edilirken, HDP'nin itirazları edilmiyor" dedi.

Buldan: Muş’taki itirazımız kabul edilmezse AYM ve AİHM’e başvuracağız

Fotoğraf: MA

    • Paylaş

    HDP’nin Muş kent merkezi ve Malazgirt ilçesinde oyların yeniden sayımı için yaptığı itirazların reddedilmesi üzerine Muş’a giden heyette yer alan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Muş’taki itirazlarımız kabul edilmezse AYM ve AİHM’e başvuracağız” dedi.

    2 bin 500 oyun geçersiz sayıldığı Muş merkezde ve AKP’nin sadece 3 oy farkı ile kazanıp, 432 oyun geçersiz sayıldığı Malazgirt ilçesinde oyların yeniden sayımı kararı Muş İl Seçim Kurulu tarafından reddedildi. 

    Bunun üzerine HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP Milletvekilleri Hüda Kaya ve Garo Paylan ile birlikte bir heyet oluşturarak Muş’a gitti. Buldan ve beraberindeki heyet Muş Adayı Sırrı Sakık ile birlikte basın açıklaması düzenledi.

    Açıklamada konuşan Sırrı Sakık seçim günü oy verme işleminden bugüne kadar OHAL uygulaması ile karşı karşıya kaldıklarını belirterek “Seçim sonuçlarında da büyük bir şaibe ve hile ile karşı karşıyayız. Bizim 5 tane itirazımız oldu ve hiçbiri dikkate alınmadı. AKP adayını belediye başkanı ilan etmek ve daha mazbatasını almadan Vali’nin alelacele algı operasyonu yaratmak adına AKP’li adayı kutlaması bile bir telaşlarının göstergesiydi. Seçim kurullarına itirazda bulunurken olumlu bekleyişimiz vardı ama buna rağmen dün akşam başvurular reddedildi. Bizim elimizde önemli veriler var. Birkaç sandıkta oylarımızın farklı siyasi partilere AKP’ye, Bağımsızlara, ve hatta Vatan Partisi’ne gittiğini belgeleriyle sunduk. Açık oynamaların yapıldığını da sunduk ama hiçbiri kabul edilmedi. Burada haklı gerekçelerimizin hiçbiri dikkate alınmıyor” dedi.

    BULDAN: OYLARIMIZ GASBEDİLDİ

    Açıklamada konuşan HDP Eş Genel başkanı Pervin Buldan, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Türkiye genelinde hukuksuzluk yapıldığını ifade ederek “Bizim birçok yeri kazandığımızı da biliyoruz. AKP’nin HDP’ye kaybettirme formülü sadece seçim kampanyasında değil seçim günü de devam etti. Bunun üzerine aslında bizim seçim stratejimizin özellikle batıda nasıl bir etki gösterdiğine tanıklık ettik. HDP’nin varlığının, umut vadeden stratejisinin seçimlere damga vurduğunu gördük” dedi.

    Birçok yerde HDP'nin seçimleri kaybettiğinin ifade edildiğini aktaran Buldan “Ama biz seçimleri hiçbir yerde kaybetmedik. Her yerde oylarımız belediyelerimiz gasbedildi. Şırnak’ta, 12 bin seçmenin taşınarak ilin kendi seçmenin üzerindeki bir seçmen sayısı ile seçimlere gidildiği bir yerde HDP’nin kaybettiğini hiç kimse söyleyemez. Burada AKP'nin kazandığını da kimse söyleyemez. Biz Şırnak başta olmak üzere bize kaybettirilen yerlerde kaybetmediğimizi halkın iradesinin gasp edildiğini söylemek isteriz” dedi.

    Şırnak'ta AKP nasıl kazandı?

    Şırnak'ta AKP nasıl kazandı?

    "AKP İTİRAZLARI KABUL EDİLİYOR, HDP İTİRAZLARI KABUL EDİLMİYOR"

    Çok net veriler ve belgeler sunulmasına rağmen HDP’nin yaptığı itiraz başvurusunun kabul edilmediğini ifade eden Buldan “Örneğin Kızılağaç Beldesinde AKP kaybetmiş, Saadet Partisi kazanmışken buradaki AKP itirazı kabul edilmiştir. Ama Muş merkez ve sadece 3 oyla kaybedilen Malazgirt’te HDP'nin itirazı kabul edilmemiştir. İşte burada biz şunu görüyoruz; YSK başta olmak üzere İlçe ve İl Seçim Kurulları AKP vesayeti altındadır. Kendi iradeleri ile karar veremeyecek şekilde karar vermektedirler” dedi.

    "AYM VE AİHM BAŞTA OLMAK ÜZERE HUKUKİ MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

    HDP’nin itirazlarının hiçbir gerekçe gösterilmeden reddedildiğini vurgulayan Buldan “Burada biz hukukun adaletin vicdanın ayaklar altına alındığını bir kez daha gördük. Türkiye’de hukukun, adaletin, vicdanın olmadığını hep birlikte gördük. Muş başta olmak üzere AYM ve AİHM de olmak üzere hukuki arayışlarımızı devam ettireceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki Muş’ta halkımızın iradesi gasbedilmiştir. Muş Valisi’nin özellikle 'O adamı burada başkan yaptırmayacağım' sözleri yapılan hukuksuzları göstermiştir. O adam dediği Sırrı Sakık’tır. Vali Sırrı Sakık özelinde HDP'ye yapılan büyük haksızlığı da bu sözleriyle ortaya koymuştur. Buradaki vesayet sonucu mülki amirler özelinde her türlü hukuksuzluk ve haksızlık yapılarak Muş, bizden alınıp başka bir partiye verilmiştir” dedi. (HABER MERKEZİ)

    Muş | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

    Muş | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

    Seçim sonuçlarına itiraz edilen il ve ilçeler

    Seçim sonuçlarına itiraz edilen il ve ilçeler

    2019 yerel seçimlerinde el değiştiren belediyeler

    2019 yerel seçimlerinde el değiştiren belediyeler

    HDP: Diyarbakır'da kayyımlar belediyelerdeki demirbaşları kaçırıyor

    HDP: Diyarbakır'da kayyımlar belediyelerdeki demirbaşları kaçırıyor

    Diyarbakır Bismil'de kayyım, belediye binasını hibe etti

    Diyarbakır Bismil'de kayyım, belediye binasını hibe etti

    ETİKETLER:
    31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları
    ÖNCEKİ HABER

    Leftovers from the 31 March election in Turkey
    SONRAKİ HABER

    Çaldağı'da kimyasal madde şüphesi!
    YAZARLAR
    Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    Tanzim çare olmadı, fiyat hesabı tutmadı

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    31 Mart seçiminden kalanlar

     İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    'Reform dönemi' dedikleri 'karşı reform dönemi'dir!

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Şimdi ne olacak?

     Dr. Murat ÖZVERİ
    Dr. Murat ÖZVERİ

    İşini kaybetmek istemiyorsan hastalanınca rapor alma yıllık izin kullan

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    Hekimlerden açık mektup
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    İstanbul ve Ankara'da seçime yapılan itirazlarda son durum
    İstanbul ve Ankara'da seçime yapılan itirazlarda son durum

    İstanbul'da AKP ve CHP'nin itirazları sonucu 16 ilçede geçersiz oylar, Çatalca'da ise tüm oylar yeniden sayılıyor.

    Çaldağı'da kimyasal madde şüphesi!
    Çaldağı'da kimyasal madde şüphesi!

    Turgutlu Çaldağı’da bilirkişi keşfinde kesilen ağaçların dibine kimyasal dökülmüş olabileceği belirtildi.

    Buca'da pek çok tarihi alanın doğal sit kararı kaldırıldı
    Buca'da pek çok tarihi alanın doğal sit kararı kaldırıldı

    Buca'da aralarında De Jongh Köşkü'nün alanı ile Forbes Köşkü'nün olduğu Seyfi Demirsoy Hastanesi ve DEÜ kampüslerinin doğal sit kararları kaldırıldı.

    NATO 70 yaşında: Kutlanacak ne var?
    NATO 70 yaşında: Kutlanacak ne var?

    Batılı kapitalist devletlerin ABD öncülüğünde, SSCB'ye karşı 4 Nisan 1949’da kurduğu NATO 70. yılında derin bir “varlık krizi”yle karşı karşıya.

    AKP’ye yakın medya "İstanbul'da sandık darbesi" taarruzunda
    AKP’ye yakın medya "İstanbul'da sandık darbesi" taarruzunda

    İktidara yakın medya, İstanbul’daki yenilgi sonrası “seçim hileleri” anlatısına sığındı.

    GÜNCELLENDİ
    Sağlık emekçileri: Sağlıkta şiddet yasası çıkarılsın
    Sağlık emekçileri: Sağlıkta şiddet yasası çıkarılsın

    İzmir Bornova’da bir hekimin, hasta yakınları tarafından darbedilmesine tepki gösterek sağlıkçılar, şiddete karşı iş bırakma çağrısı yaptı.

    EMEP'in desteklediği adaylar: Seçimlerden sonra da mücadeleye devam
    EMEP'in desteklediği adaylar: Seçimlerden sonra da mücadeleye devam

    Emek Partisinin 31 Mart yerel seçimlerinde desteklediği bağımsız adaylar, seçimlerden sonra mücadeleye devam vurgusu yapıyor.

    HDP’den Dersim açıklaması: Kayyım tahribatına karşı birlikte mücadele
    HDP’den Dersim açıklaması: Kayyım tahribatına karşı birlikte mücadele

    HDP'den Dersim'deki yerel seçim sonuçlarına dair yapılan açıklamada "Seçilenlerle birlikte hareket etme ve ortak kültürü inşa etme" vurgusu yapıldı.

    Selahattin Demirtaş ikinci öykü kitabı "Devran"ı çıkarıyor
    Selahattin Demirtaş ikinci öykü kitabı "Devran"ı çıkarıyor
    Kupada yarı final golsüz başladı: Galatasaray 0-0 Yeni Malatyaspor
    Kupada yarı final golsüz başladı: Galatasaray 0-0 Yeni Malatyaspor
    Savaş Dinçel’in 77. yaşı tiyatro ödülleriyle kutlandı
    Savaş Dinçel’in 77. yaşı tiyatro ödülleriyle kutlandı
    Mikail Aslan 7 Nisan’da İstanbul’da sahne alacak
    Mikail Aslan 7 Nisan’da İstanbul’da sahne alacak
    Yeni e’de gündem: Başakşehir Futbol Kulübü
    Yeni e’de gündem: Başakşehir Futbol Kulübü
    71. ölüm yıl dönümünde Sabahattin Ali yazdıklarıyla yaşıyor
    71. ölüm yıl dönümünde Sabahattin Ali yazdıklarıyla yaşıyor
    Özgür Gündem nöbetçi genel yayın yönetmenliği davasında ceza yağdı
    Özgür Gündem nöbetçi genel yayın yönetmenliği davasında ceza yağdı

    Özgür Gündem ile dayanışmak için eş genel yayın yönetmenliği yapan ve aralarında Yazarımız İhsan Çaralan’ın da olduğu 9 kişiye ceza yağdı.

    CHP: Merkezefendi Belediyesi’nde belgeler kaçırılıyor
    CHP: Merkezefendi Belediyesi’nde belgeler kaçırılıyor

    Denizli’de CHP Merkezefendi İlçe Başkanı Tolga Varlıker, seçimi kaybeden AKP’li belediye yönetiminin belediyeden belge kaçırdığını iddia etti.

    Ekrem İmamoğlu: Adalet istiyoruz, mazbatamızı talep ediyoruz
    Ekrem İmamoğlu: Adalet istiyoruz, mazbatamızı talep ediyoruz

    Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yerel seçim sonuçlarına itirazlara dair açıklama yaptı.

    Buldan: Muş’taki itirazımız kabul edilmezse AYM ve AİHM’e başvuracağız
    Buldan: Muş’taki itirazımız kabul edilmezse AYM ve AİHM’e başvuracağız

    HDP’nin Muş seçimlerine itirazının reddedilmesine tepki gösteren Pervin Buldan, "AKP itirazları kabul edilirken, HDP'nin itirazları edilmiyor" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Şırnak'ta AKP nasıl kazandı?
    Şırnak'ta AKP nasıl kazandı?

    HDP'nin yüzde 70'i aşkın oy oranına sahip olduğu Şırnak'ta AKP, 61,79 ile birinci parti oldu. Peki oy oranlarındaki bu değişim nasıl gerçekleşti?

    GÜNCELLENDİ
    YSK Başkanı Sadi Güven: Sayım yeniden başlamışsa sonuna kadar gidilir
    YSK Başkanı Sadi Güven: Sayım yeniden başlamışsa sonuna kadar gidilir

    YSK Başkanı Sadi Güven, seçim sonuçlarına itiraz sürecine dair açıklamasında "Oylar ilk kez yeniden sayılmıyor" dedi.

    Yazarımız Yusuf Karataş’ın yurt dışı yasağı yine kaldırılmadı
    Yazarımız Yusuf Karataş’ın yurt dışı yasağı yine kaldırılmadı

    Evrensel Yazarı ve EMEP MYK Üyesi Yusuf Karataş hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı kaldırılmazken dava 11 Eylül'e ertelendi.

    GÜNCELLENDİ
    Enflasyon yine arttı: Yüzde 19,71
    Enflasyon yine arttı: Yüzde 19,71

    TÜİK verilerine göre mart ayında yıllık enflasyon yüzde 19,71 oldu.

    GÜNCELLENDİ
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 3 Nisan 2019 Çarşamba
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 3 Nisan 2019 Çarşamba

    Mithat Fabian Sözmen'le gazeteleri didik didik ediyoruz, ‘Ne var ne yok’ bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalıştık.

    AKP kulislerinde gündem: Seçimin faturası kime kesilecek?
    AKP kulislerinde gündem: Seçimin faturası kime kesilecek?

    Kulislerde AKP'de yerel seçim yenilgisinin faturasının kime kesileceği konuşuluyor. Parti çevrelerinde gündem seçimin "artçı sarsıntıları".

    GÜNCELLENDİ
    Kars | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları
    Kars | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

    Kars 31 Mart 2019 yerel seçim sonucu ve partilerin oy oranları, eski seçimlerin sonuçları...

    Direnişteki Kale Kayış işçileri: 'Halledeceğiz' diye diye 8 yıl bitti
    Direnişteki Kale Kayış işçileri: 'Halledeceğiz' diye diye 8 yıl bitti

    Kale Kayış fabrikasında 100 işçinin 6 Mart’ta başlattığı direniş sürüyor. İşçiler, sendikalı ve kurallı bir çalışma sistemi istiyor.

    Kayseri'de halkçı belediyecilik anlayışı ilgi gördü
    Kayseri'de halkçı belediyecilik anlayışı ilgi gördü

    Kayseri'de "seçeneksiz değiliz" diyerek bağımsız aday olan Eylem Sarıoğlu Aslandoğan, "halkçı belediyecilik" anlayışı ile bir etki yarattı.

    Ekrem İmamoğlu'nun Anıtkabir defterindeki imzası ve detayları
    Ekrem İmamoğlu'nun Anıtkabir defterindeki imzası ve detayları

    Ekrem İmamoğlu'nun Anıtkabir defterini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ünvanı ile imzalamasına ilişkin açıklamalar yapıldı.

    GÜNCELLENDİ
    AKP Sözcüsü Çelik: Anıtkabir defterine atılan imza istismar içeriyor
    AKP Sözcüsü Çelik: Anıtkabir defterine atılan imza istismar içeriyor

    Seçimlere ilişkin açıklama yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Ekrem İmamoğlu'nun Anıtkabir defterine attığı imzayı eleştirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika istifa etti
    Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika istifa etti

    Halk tarafından istifası istenen Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, görevi bıraktığını açıkladı.