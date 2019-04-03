Buldan: Muş’taki itirazımız kabul edilmezse AYM ve AİHM’e başvuracağız

HDP’nin Muş kent merkezi ve Malazgirt ilçesinde oyların yeniden sayımı için yaptığı itirazların reddedilmesi üzerine Muş’a giden heyette yer alan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Muş’taki itirazlarımız kabul edilmezse AYM ve AİHM’e başvuracağız” dedi.

2 bin 500 oyun geçersiz sayıldığı Muş merkezde ve AKP’nin sadece 3 oy farkı ile kazanıp, 432 oyun geçersiz sayıldığı Malazgirt ilçesinde oyların yeniden sayımı kararı Muş İl Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

Bunun üzerine HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP Milletvekilleri Hüda Kaya ve Garo Paylan ile birlikte bir heyet oluşturarak Muş’a gitti. Buldan ve beraberindeki heyet Muş Adayı Sırrı Sakık ile birlikte basın açıklaması düzenledi.

Açıklamada konuşan Sırrı Sakık seçim günü oy verme işleminden bugüne kadar OHAL uygulaması ile karşı karşıya kaldıklarını belirterek “Seçim sonuçlarında da büyük bir şaibe ve hile ile karşı karşıyayız. Bizim 5 tane itirazımız oldu ve hiçbiri dikkate alınmadı. AKP adayını belediye başkanı ilan etmek ve daha mazbatasını almadan Vali’nin alelacele algı operasyonu yaratmak adına AKP’li adayı kutlaması bile bir telaşlarının göstergesiydi. Seçim kurullarına itirazda bulunurken olumlu bekleyişimiz vardı ama buna rağmen dün akşam başvurular reddedildi. Bizim elimizde önemli veriler var. Birkaç sandıkta oylarımızın farklı siyasi partilere AKP’ye, Bağımsızlara, ve hatta Vatan Partisi’ne gittiğini belgeleriyle sunduk. Açık oynamaların yapıldığını da sunduk ama hiçbiri kabul edilmedi. Burada haklı gerekçelerimizin hiçbiri dikkate alınmıyor” dedi.

BULDAN: OYLARIMIZ GASBEDİLDİ

Açıklamada konuşan HDP Eş Genel başkanı Pervin Buldan, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Türkiye genelinde hukuksuzluk yapıldığını ifade ederek “Bizim birçok yeri kazandığımızı da biliyoruz. AKP’nin HDP’ye kaybettirme formülü sadece seçim kampanyasında değil seçim günü de devam etti. Bunun üzerine aslında bizim seçim stratejimizin özellikle batıda nasıl bir etki gösterdiğine tanıklık ettik. HDP’nin varlığının, umut vadeden stratejisinin seçimlere damga vurduğunu gördük” dedi.

Birçok yerde HDP'nin seçimleri kaybettiğinin ifade edildiğini aktaran Buldan “Ama biz seçimleri hiçbir yerde kaybetmedik. Her yerde oylarımız belediyelerimiz gasbedildi. Şırnak’ta, 12 bin seçmenin taşınarak ilin kendi seçmenin üzerindeki bir seçmen sayısı ile seçimlere gidildiği bir yerde HDP’nin kaybettiğini hiç kimse söyleyemez. Burada AKP'nin kazandığını da kimse söyleyemez. Biz Şırnak başta olmak üzere bize kaybettirilen yerlerde kaybetmediğimizi halkın iradesinin gasp edildiğini söylemek isteriz” dedi.

Şırnak'ta AKP nasıl kazandı?

"AKP İTİRAZLARI KABUL EDİLİYOR, HDP İTİRAZLARI KABUL EDİLMİYOR"

Çok net veriler ve belgeler sunulmasına rağmen HDP’nin yaptığı itiraz başvurusunun kabul edilmediğini ifade eden Buldan “Örneğin Kızılağaç Beldesinde AKP kaybetmiş, Saadet Partisi kazanmışken buradaki AKP itirazı kabul edilmiştir. Ama Muş merkez ve sadece 3 oyla kaybedilen Malazgirt’te HDP'nin itirazı kabul edilmemiştir. İşte burada biz şunu görüyoruz; YSK başta olmak üzere İlçe ve İl Seçim Kurulları AKP vesayeti altındadır. Kendi iradeleri ile karar veremeyecek şekilde karar vermektedirler” dedi.

"AYM VE AİHM BAŞTA OLMAK ÜZERE HUKUKİ MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

HDP’nin itirazlarının hiçbir gerekçe gösterilmeden reddedildiğini vurgulayan Buldan “Burada biz hukukun adaletin vicdanın ayaklar altına alındığını bir kez daha gördük. Türkiye’de hukukun, adaletin, vicdanın olmadığını hep birlikte gördük. Muş başta olmak üzere AYM ve AİHM de olmak üzere hukuki arayışlarımızı devam ettireceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki Muş’ta halkımızın iradesi gasbedilmiştir. Muş Valisi’nin özellikle 'O adamı burada başkan yaptırmayacağım' sözleri yapılan hukuksuzları göstermiştir. O adam dediği Sırrı Sakık’tır. Vali Sırrı Sakık özelinde HDP'ye yapılan büyük haksızlığı da bu sözleriyle ortaya koymuştur. Buradaki vesayet sonucu mülki amirler özelinde her türlü hukuksuzluk ve haksızlık yapılarak Muş, bizden alınıp başka bir partiye verilmiştir” dedi. (HABER MERKEZİ)

Muş | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

Seçim sonuçlarına itiraz edilen il ve ilçeler

2019 yerel seçimlerinde el değiştiren belediyeler

HDP: Diyarbakır'da kayyımlar belediyelerdeki demirbaşları kaçırıyor