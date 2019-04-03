03 Nisan 2019 12:15

Ekrem İmamoğlu: Adalet istiyoruz, mazbatamızı talep ediyoruz

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yerel seçim sonuçlarına itirazlara dair açıklama yaptı.

Ekrem İmamoğlu: Adalet istiyoruz, mazbatamızı talep ediyoruz

Fotoğraf: Evrensel

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    31 Mart yerel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan CHP'li Ekrem İmamoğlu, “Biz adalet istiyoruz, mazbatamızı talep ediyoruz. YSK’yi göreve davet ediyoruz.” dedi. Ekrem İmamoğlu konuşmasını kendisine "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" diyerek tamamladı. 

    İmamoğlu’nun açıklamasının ardından AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal sosyal medya hesabı üzerinden “Kendini Başkan ilan edip, bu sürecin durdurulmasını neye dayanarak istiyor?” açıklaması yaptı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sen seçildiğine nereden kanaat getiriyorsun?" ifadesini kullandı.

    İstanbul'da konuşan İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    "BİRBİRLERİNİ SUÇLUYOR OLABİLİRLER"

    “İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçiminde parti teşkilatı başarısız olmuş olabilir, birbirlerini suçluyor olabilir. Bu süreç sonrasında bu hesaplaşma zeminini bizim üzerimizden yapmaya çalışıyor olabilir, İstanbul halkını da buna dahil etmeye çalışıyor olabilirler. Ama bilsinler burada CHP var, biz varız, ben varım, çok kararlı ve sürece hakim bir şekilde bu takip ediyoruz. Yapmasınlar. Dünya bu şehrin seçimini takip ediyor. 3-5 kişi sanki elinden oyuncağı alınmış gibi davranarak Türkiye'nin itibarını zedelemesinler."

    "EN GÜVENİLİR SEÇİM BİZDE DİYORLARDI"

    "Türkiye en güvenilir seçim mevzuatına sahiptir, en güvenilir ülkedir’ diyen hükümet adına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına açıklama yapan beyanatları tek tek sıralayabilirim. Ne oldu da bir anda bu seçim Türkiye’nin en şaibeli seçimidir diyebilecek noktaya gelindi."

    " Ben burada sadece bana verilen oyları değil, İstanbul'un kararını savunuyorum. En başta benim AK Partili hemşehrilerime sesleniyorum. Onların vicdanında da bu sürecin sorgulandığını biliyorum. Bu seçimin kaybedeni yok. Bu seçimin 16 milyon kazananı var. Bu gün aynı yaklaşımımız devam etmektedir."

    "İSPARK'TA NELER OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

    "Bir başka boyut zaman kazanılıyor olabilir. İstanbul’da kaybedilecek tek bir dakika bile yoktur. Zaman kazanılıyor. İBB içerisinde içeride neler olabileceğine dair bir takım duyumlarımız ve tespitlerimiz var. Somut tespitlerimiz var. İptal edemedikleri bazı dijital verileri iptal etmek için nasıl destek istediklerini biliyorum. Bu iki gün içerisinde İSPARK’ta neler olduğunu da biliyoruz. (Park ücretlerinin arıza olduğu gerekçesiyle dijital sisteme işlenmemesi)"

    “Bir önek; Bakırköy’deki 1239 nolu sandıkta, CHP oyu 177 ama YSK’de 1 olarak işlenmiş. Hâlâ düzeltilmedi. Bunların daha onlarcası var. Düzeltilen düzeltilmeyen. AK Parti’nin de var. Bunlar var, olacak. Ama sonuca etki etmez.

    "BİR AN ÖNCE YETKİMİZİ BİZE VERİN"

    “Tekrar söylüyorum yazıktır, günahtır, toplumun vicdanını sızlatmayın bir an önce yetkimizi bize verin, İstanbul’un zaman kaybına uğratmayın.”

    "DÜNYANIN SONU DEĞİL"

    “Dünyanın sonu değil, bakın 16 milyon insan mutlu. Toplumun bu huzurunu bu kabulleniş biçimini yetkili kişiler de anlasınlar ve gereğini yapsınlar. Bu işin, bugün yarın neticelenmesi acildir, elzemdir."

    BAHÇELİ VE ERDOĞAN'A SESLENDİ

    "MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli’ye seslenmek istiyorum seçim 1 oyla da kazanılır doğru. Bunca yıllık siyasi tecrübesine güvenerek bu sürece dair katkılarını talep ediyorum. Bu süreci kişisel kaygıları, ihtirasları yaptıkları hatalar, başarısızlıklar üzerinden kendi aralarındaki, kavgaları milli sorunlar bağlamaya çalışmaları konusunda ben Sayın devlet Bahçeli’nin katkı sunmasını özellikle talep ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bunu istiyorum."

    "Aynı seçilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürece katkı sunmasını istiyorum. Bu ısrarımda devam edeceğim, her gün hatırlatacağım"

    "KAZANANIN ELİNİ KALDIRMAK BU KADAR ZOR MU?"

    "(1994 seçiminin ardından Tayyip Erdoğan, Necmettin Erbakan ve Nurattin Sözen'in el ele olduğu fotoğrafı gösterdi) 1994, Refah Partisi genel başkanı geliyor SP  belediye başkanı Nurettin Sözen o dönem seçimi kazanan Sayın Erdoğan ikisinin elini ayağa kaldıran rahmetli Necmettin Erbakan. Hangi dönemi yaşıyoruz, nereye geldik ya. 25 yıl önce, 25 yıl sonra kazananın elini ayağa kaldırmak bu kadar zor mu?

    KENDİSİNE İBB BAŞKANI DEDİ

    "Çağrım budur, adalet istiyorum"

    Ekrem İmamoğlu konuşmasını kendisine "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" diyerek tamamladı.

    SOSYAL MEDYADA #MazbatamızıVerin KAMPANYASI

    İmamoğlu'nun açıklamasınn hemen ardından Twitter'da "#MazbatamızıVerin" etiketi TT (Trend Topic) listesinde ilk sıraya yükseldi. (HABER MERKEZİ)

    İstanbul ve Ankara'da seçime yapılan itirazlarda son durum

    İstanbul ve Ankara'da seçime yapılan itirazlarda son durum

    AKP'DEN İMAMOĞLU'YA TEPKİ: HUKUKİ SÜREÇTEN NEDEN RAHATSIZ?

    Mahir Ünal'ın sosyal medya paylaşımları şu şekilde: "Sn. Ekrem İmamoğlu; devam eden hukuki süreçten neden rahatsız? Kendini Başkan ilan edip, bu sürecin durdurulmasını neye dayanarak istiyor? Kendisi elinde belge sallayarak usulsüzlükten bahsediyor. YSK itirazları dikkate almasın ve hukuki süreç durdurulsun ve ‘elim ayağa kaldırılsın’ diyor. Bu tavır millet iradesine, hukuk devletine saygısızlıktır. Devlet adamlığı, hukuki süreci yok saymak, şaibe oluşturmak, ‘ben başkanım’ diyerek meseleyi oldubittiye getirmemektir.“

    YAVUZ: SEN SEÇİLDİĞİNE NEREDEN KANAAT GETİRİYORSUN?

    AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da gazetecilere yaptığı açıklamada Ekrem İmamoğlu’nun açıklamalarına tepki gösterdi ve “Sen seçildiğine nereden kanaat getiriyorsun?" dedi. 

    “Cumhuriyet Halk Partisi, bir yandan geçmiş seçimlerde ve bu seçimde kendisi için gördüğü hakkı bize çok görmesi anlaşılır gibi değildir. Tehditvari yaklaşımlarla sokağa işaret etmesi, başka imalarda bulunması bir devlet adamına yakışmaz, bir siyasetçiye yakışmaz” ifadelerini kullanana Yavuz, “"Hangi hakla bizim bu işlediğimiz süreçleri hadsizlik olarak görüyorsun. Bizim yaptığımız çok doğal ve yasal bir şey. "Daha çok az sayıda sandık açıldı ve bizim maddi itirazlara ilişkin ileri sürdüğümüz dilekçelerin çok azı görüşüldü, çok azını ileri sürdük. Buna rağmen aradaki fark 29 binlerden 20 binin altına inmiştir.” dedi. (HABER MERKEZİ)

     

    Ekrem İmamoğlu: Adalet istiyoruz, mazbatamızı talep ediyoruz

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