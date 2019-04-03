Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 28 öğretim üyesi alacak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), 10'u profesör ve 6'sı doçent olmak üzere 28 öğretim görevlisi alımı için ilan verdi.

ilan.gov.tr adresinde yayımlanan ilana göre, matematik, felsefe, psikoloji, kimya, biyoloji, mimarlık, mühendislik, eğitim ve siber güvenlik gibi dallarda öğretim görevlisi alınacak.

Profesör ve doçentlerin daimi statüde görev yapacağı belirtilen ilana göre, adayların, eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekli olup, ODTÜ'de ilk kez öğretim üyesi olarak görev alacak adayların aşağıda yer alan koşulları da sağlamaları gerekiyor:

a) Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör olarak başvuracak adayların: Üniversite Senatosu’nun 01.04.2014 tarih ve 2014/2-5 sayılı kararı ile kabul edilen ÜDS/YDS’den en az 85 puan (Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi ABD’na başvuracak adaylar için ÜDS/YDS’den en az 90 puan) veya eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan karşılığı olan puana sahip olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir. İngilizce sınavlarının sonuçlarının geçerlilik süresi üç yıldır. Bu sınavların dışındaki sınav sonuçları kabul edilmez.

Başvuru aşamasında ÜDS/YDS sonucu getirmiş olan adaylara, ayrıca İngilizce yazma becerilerini ölçen bir sınav yapılır.

b) İstenilen asgari İngilizce sınav puanına sahip olan Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör adayları Üniversitemizde İngilizce mülakata alınırlar.

Başvusuru süresi bugünden itibaren 15 gün olan ilanla ilgili ayrıntılı bilgi ve başvuru şartları için tıklayın...

(BASIN İLAN KURUMU)