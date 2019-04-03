YSK Başkanı Sadi Güven: Sayım yeniden başlamışsa sonuna kadar gidilir

YSK Başkanı Sadi Güven, yeniden yapılan sayımlara ilişkin olarak, “Yeniden sayım ilk kez yapılmıyor. Yeniden sayım kararı verip de bu sayım kararı üzerine sayımlar yeniden başladığında bir yerde bu sayımın artık kesilemeyeceğini, sonuna kadar gidebilmesi gerektiğine karar verildi” dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, itiraz nedeniyle yeniden yapılan oy sayımlarına ilişkin açıklama yaptı. İtiraz sürecinin sonucunu beklediklerini ifade eden Güven, itirazlar sonuçlanınca mazbatalarında verileceğini söyledi. İstanbul’daki itirazlar sonucu yeniden yapılan sayım işleminin durdurulmasına ilişkin olarak Güven şunları söyledi:

“İstanbul’da 8 ilçede yapılan itiraz üzerine tekrar sayım kararı alındı Bazı seçim kurulları da bu kararı uygulamaya başladı. Tekrar sayım işlemi devam ederken, il seçim kuruluna itiraz edildi. Tedbir kararıyla sayım işlemi durdurulmuştur. YSK toplanarak, İstanbul il seçim kurulu kararını 298 sayılı yasanın 118’nci maddesi gereğince, kararın kesinleşmesi gerekmediğinden alınan maddede kurala aykırı olarak verilen İstanbul İl Seçim Kurulu kararının birinci maddesinin kaldırılmasına, ilçe seçim kurulunun yeniden sayım kararı ile sayıma başlanılmış ise sayımın sonuçlanması gerektiğine, yeniden ortaya çıkan sonucun tüm siyasi parti ve bağımsız adaylar yönünden geçerli olması gerektiğine, yeniden sayıma yönelik ilçe seçim kurulu kararının fiilen uygulanması başlamamış ise yasal itiraz sürecin işlemesine karar verilmiştir. Bu kararı gönderdik.”

‘SAYIMI DURDURMAK LEHTE VE ALEYHTE SONUÇLAR DOĞURABİLİR’

Yeniden sayım işleminin ilk defa alınan bir karar olmadığını belirten Güven, “Bundan önceki seçimlerde de ilçe seçim kurullarımız yeniden sayım kararı verip de bu sayım kararı üzerine sayımlar yeniden başladığında bir yerde bu sayımın artık kesilemeyeceğini, sonuna kadar gidebilmesi gerektiğine karar verildi. İstanbul’daki husus budur. Biz sayımın yeniden yapılıp yapılmaması gerektiği hususunu incelemedik. Sadece fiilen sayıma karar veren ilçelerin sayım işlemini başlatmasından sonra bunun artık durdurulamayacağını, çünkü bir aşamada durdurulmasının bazı siyasi partilerin leh ve aleyhine sonuçlar doğurabileceğini öngördük. Bundan önceki YSK kararları da bu yönde” şeklinde konuştu.

‘BUNDAN ÖNCEKİ YSK KARARLARI DA BU YÖNDE’

İtirazların sadece itiraz eden siyasi partiler açısından değil tüm siyasi partiler açısından incelendiğini söyleyen Güven, bazen itiraz etmeyenlerin lehine de sonuçlar olabildiğini belirtti. Güven, “Bugüne kadarki Yüksek Seçim Kurulu kararları bunun sonuna kadar gidilmesi ve maddi gerçekliğin açıklanması yönünde. İstanbul’daki de bu yönde. Bu tamamen yasal süreç içinde yapılan işlemlerdir” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Seçim sonuçlarına itiraz edilen il ve ilçeler