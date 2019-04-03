Enflasyon yine arttı: Yüzde 19,71

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre enflasyon, martta yüzde 1,03 artarken, yıllık bazda yüzde 19,71 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 1,03, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,58 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 19,71, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 29,64 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mart ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 18,70, yurt içi üretici fiyatları yüzde 31,17 arttı. Geçen yılın aralık ayına göre de tüketici fiyatları yüzde 2,27, yurt içi üretici fiyatları yüzde 2,14 yükseldi.

TÜFE, martta şubat ayına göre yüzde 1,03, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,71 artış kaydetti. Yİ-ÜFE de şubata göre yüzde 1,58, Mart 2018'e kıyasla da yüzde 29,64 arttı.

EN YÜKSEK ARTIŞ SAĞLIK HARCAMALARINDA

Ana harcama grupları itibarıyla martta, aylık bazda en yüksek artış yüzde yüzde 3,48 ile sağlık grubunda görülürken, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2,44, eğitimde yüzde 1,45, ulaştırmada yüzde 0,75 ve lokanta ve otellerde yüzde 0,67 artış kaydedildi. Martta ana harcama grupları itibarıyla endekste düşüş gösteren tek grup yüzde 0,29 ile haberleşme oldu.

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 29,77 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti. Bunu yüzde 27,94 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 26,98 ile ev eşyası, yüzde 20,08 ile eğlence ve kültür, yüzde 19,72 ile sağlık izledi.

Geçen ay endekste kapsanan 418 maddeden 33'ünün ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 270'nin ortalama fiyatlarında artış, 115 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş görüldü.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,28, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 0,31, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,72 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,15 artış gerçekleşti. (EKONOMİ SERVİSİ)