03 Nisan 2019 01:59

Bursa'da işçi servisi kaza yaptı: 14 yaralı

Fabrikaya işçi götüren servis aracının kaza yapması sonucu yaralanan 14 kişi hastanelere kaldırıldı.

Bursa'da işçi servisi kaza yaptı: 14 yaralı

Fotoğraf: DHA

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    Bursa'da bir fabrikaya işçi götüren servis aracının kaza yapması sonucu 14 kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Sanayi Caddesi Korupark kavşağında, bir fabrikaya işçi götüren servis aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma çıktı, ardından kara yolu tabelasının direğine çarptıktan sonra durdu.

    Kazada, araçta bulunan 14 kişi, çeşitli yerlerinden yaralandı.

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri tarafından çevredeki hastanelere götürülen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.  

    Çevrede güvenlik önlemi alan ve trafik akışını kontrollü bir şekilde sağlayan polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. (Bursa/AA)

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