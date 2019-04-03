Ekrem İmamoğlu'nun Anıtkabir defterindeki imzası ve detayları

Kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul seçimlerini kazanan Millet İttifakının İstanbul Büyükşehir Belediyesi Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti ve ziyaret defterine attığı imza tartışmalara neden oldu. Mazbatasını henüz almayan İmamoğlu, defteri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ünvanını kullanarak imzaladı. Daha sonra eleştirilere konu olan bu imzayı neden attığını açıkladı. Konuyla ilgili gelişmeler haberimizin detaylarında...

ANITKABİR ZİYARETİ

Fotoğraf: Aytaç Ünal/AA

Kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP adayı Ekrem İmamoğlu, seçimlerden iki gün sonra çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara'ya gitti. İmamoğlu, Ankara'da Anıtkabir'i, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yu, Ankara seçiminin (kesin olmayan sonuçlara göre) galibi Mansur Yavaş'ı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

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Ekrem İmamoğlu'nun Ankara'daki ilk ziyareti "ziyaretlerimin en önemlisi" diye tabir ettiği Anıtkabir ziyareti oldu. Ailesi ve kalabalık CHP grubuyla Anıtkabir'e giden İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve üç çocuğuyla Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün mozolesine geldi. İmamoğlu'nun, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu.

Fotoğraf: Aytaç Ünal/AA

Ekrem İmamoğlu, ailesi ve beraberindeki parti heyeti, Misakı Milli Kulesi'ne geçti.

Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan İmamoğlu, şunları yazdı:

"Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK,

Bugün manevi huzurunuzda 1919 yılında başlattığınız Kuvayımilliye ruhunun 100'üncü yılının içerisinde aynı ruhla 21. yüzyılda fikri hür, vicdanı hür nesiller olarak akıl ve bilimle cennet vatanımızın en güzel şehri İstanbul'a tüm tarihi birikimi, maneviyatını koruyarak, milli unsurlarından asla taviz vermeden hizmet edeceğime söz veriyorum. SAYGILARIMLA

EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR.

Ekrem İMAMOĞLU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

02.04.2019"

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: UYGUN OLMAYAN ŞEKİLDE HAREKET EDİLMİŞTİR

Milli Savunma Bakanlığı, İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyaretine ilişkin açıklama yayınladı, tören usul ve esaslarına uygun olmayan şekilde hareket edildiğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Anıtkabir'de düzenlenen bütün törenlerin "Anıtkabir Hizmetleri Yönergesine" uygun olarak icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Bugün Anıtkabir'de icra edilen törende, törene katılım sağlayanlar tarafından tören usul ve esaslarına uygun olmayan şekilde hareket edilmiştir. Konuya ilişkin ilgili personel ikaz edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

AKP SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK "İSTİSMAR" DEDİ

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Ekrem İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyaretini ve deftere yazdığı ünvanı "İstismar" olarak nitelendirdi. Akşam saatlerinde basın toplantısı düzenleyen Çelik konuşmasının bir bölümünü bu olaya ayırdı ve "Anıtkabir defterine attığı imzada maalesef istismara yönelik bir ifade ortaya çıkmıştır. Bu deftere her önüne gelen istediği makamın imzasını, istediği makamın sıfatını kullanarak imza atarsa, son derece saygısızca bir iş yapılmış olur" ifadelerini kullandı.

AKP Sözcüsü Çelik: Anıtkabir defterine atılan imza istismar içeriyor

İMAMOĞLU, DEFTERİ NEDEN O ÜNVANLA İMZALADIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Anıtkabir ziyaretinden sonra Mansur Yavaş'ı ziyaret eden ve bunun ardından Kılıçdaroğlu ve Yavaş'la birlikte halka seslenen Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin soruları üzerine Anıtkabir defterine attığı imza konusuna açıklık getirmişti.

İmamoğlu şu açıklamada bulundu: "Yüksek Seçim Kurulunun açıkladığı bir karar var, bizim elimizde veriler var. İnancımız bu yönde. Bu şekilde davranmayı istemezdim ama bütün İstanbul'un her köşesine 3 gündür afiş asan anlayışa gerçek kazananın kim olduğunu göstermek için onu yazdım. İnancım da bu yöndedir. Mazbatayı da bekliyorum." (HABER MERKEZİ)