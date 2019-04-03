Kupada yarı final: Ümraniyespor 0-1 Akhisarspor

Özgür Gündem nöbetçi genel yayın yönetmenliği davasında ceza yağdı

Özgür Gündem ile dayanışmak için eş genel yayın yönetmenliği yapan ve aralarında Yazarımız İhsan Çaralan’ın da olduğu 9 kişiye ceza yağdı.