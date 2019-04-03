03 Nisan 2019 22:51

Kupada yarı final: Ümraniyespor 0-1 Akhisarspor

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Akhisarspor ev sahibi Ümraniyespor'u 1 golle yendi.

Kupada yarı final: Ümraniyespor 0-1 Akhisarspor

Fotoğraf: Erhan Elaldı/AA

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    Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Akhisarspor, deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 yendi.

    50. dakikada Vasilogiannis'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

    54. dakikada sağ kanatta topla buluşan Vasilogiannis, meşin yuvarlağı ceza sahası içine kadar sürdü. Bu oyuncunun sağ çaprazdan sert şutunda top az farkla dışarı çıktı. 

    63. dakikada Emircan Altıntaş'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Leandrinho'nun vuruşunda meşin yuvarlak üstten oyun alanını terk etti.

    GOL SON DAKİKALARDA GELDİ

    82. dakikada Bokila'dan aldığı topla rakiplerinden sıyrılan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Manu, kaleci Metin Erol'u geçmeyi denedi ancak araya giren Metin topu ayaklarıyla takım arkadaşına kazandırdı.

    85. dakikada yaklaşık 30 metreden Timur'un sert vuruşunda kaleci Lukac topu son anda kornere çeldi.

    86. dakikada Akhisarspor öne geçti. Ani gelişen atakta rakip yarı sahadan aldığı topla rakiplerinden sıyrılan Manu'nun yerden ortasına penaltı noktası civarında Bokila'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

    Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve konuk ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı.

    MAÇIN VERİLERİ

    Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

    Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Aleks Taşcıoğlu, Mustafa Savranlar

    Ümraniyespor: Metin Erol, Alaaddin Okumuş (Dk. 86 Uğur Aygören), Merthan Açıl, Tarık Tekdal, Karahan Yasir Subaşı, Serkan Göksu, Muhammed Gönülaçar, Vasilogiannis (Dk. 61 Leandrinho), Recep Aydın (Dk. 77 Timur Temeltaş), Emircan Altıntaş, Atabey Çiçek

    Akhisarspor: Lukac, Zeki Yavru, Cocalic (Dk. 89 Eray Ataseven), Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş, Aykut Çeviker, Rotman, Bilal Kısa (Dk. 65 Sissoko), Güray Vural (Dk. 71 Bokila), Regattin, Manu

    Gol: Dk. 86 Bokila (Akhisarspor)

    Sarı kartlar: Dk. 34 Rotman, Dk. 79 Aykut Çeviker, Dk. 84 Sissoko, Dk. 90+6 Bokila (Akhisarspor)

    DÜN GALATASARAY, YENİ MALATYASPOR İLE BERABERE KALMIŞTI

    Fotoğraf: Erhan Elaldı/AA

    Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray ve Yeni Malatyaspor golsüz berabere kaldı.

    Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve 0-0 berabere tamamlanan karşılaşmanın rövanşı, 25 Nisan Perşembe günü Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak.

    Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor'u Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 6 Nisan Cumartesi günü yine konuk edecek.

    LUYİNDAMA, FENERBAHÇE DERBİSİNDE CEZALI

    Yeni Malatyaspor karşısında kırmızı kart görererk oyundışı kalan Galatasaraylı oyuncu Luyindama, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak. Maçın hakemi Halil Umut Meler, maçın 71. dakikasında Guilherme'ye yaptığı müdahale sonrası Luyindama'yı doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

    Süper Lig'de sarı kart cezası da bulunan Luyindama, 27. haftadaki Yeni Malatyaspor maçının yanı sıra 28. haftadaki Fenerbahçe derbisinde de forma giyemeyecek.

    TARAFTAR, DIAGNE VE ONYEKURU'YU ISLIKLADI

    Maçın 78. dakikasında Ahmet Çalık, Diagne'nin yerine oyuna girerken 83. dakikada Onyekuru'nun yerine Sinan Gümüş oyuna dahil oldu. Diagne ve Onyekuru saha kenarına gelirken tribündeki Galatasaray taraftarının protestosuna maruz kaldı.

    GALATASARAY-YENİ MALATYASPOR MAÇININ ÖNEMLİ ANLARI

    Fotoğraf: Erhan Elaldı/AA

    • 10. dakikada Galatasaraylı futbolcu Emre Taşdemir'in pasıyla sol çaprazda topu alan iki oyuncudan sıyrılarak ceza sahasına giren Ndiaye'nin şutunda top Yeni Malatyaspor kalecisi Farnolle'da kaldı.

    • 24. dakikada ceza sahasında topla buluşan Diagne, topu Emre Taşdemir'e çıkardı. Emre'nin ceza yayı üzerinden çektiği şutta top üstten auta çıktı. Maçın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

    • 60. dakikada Yeni Malatyasporlu Mina'nın pasında orta sahada topla buluşan ve hızla ceza sahasına giren Kamara'nın karşı karşıya pozisyonda yaptığı zayıf vuruş, kaleci Muslera'da kaldı.

    • 71. dakikada Luyindama'nın Guilherme'ye yaptığı hareket sonrasında hakem Halil Umut Meler, Luyindama'yı direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

    • 74. dakikada sol kanattan topla ceza sahasına giren Diagne'nin, Mina'dan sıyrıldıktan sonra çektiği şutta kaleci Farnolle topu kontrol etti.

    • 90+4'te Bülent Cevahir'in sol kanattan ceza sahasına açtığı ortada topla buluşan Bifouma'nın çektiği şut Marcao'dan döndü ve karşılaşma golsüz beraberlikle tamamlandı.

    (SPOR SERVİSİ)

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