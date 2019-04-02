02 Nisan 2019 22:51

Kupada yarı final golsüz başladı: Galatasaray 0-0 Yeni Malatyaspor

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray ile Yeni Malatyaspor 0-0 berabere kaldı.

Kupada yarı final golsüz başladı: Galatasaray 0-0 Yeni Malatyaspor

Fotoğraf: Erhan Elaldı/AA

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    Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray ve Yeni Malatyaspor golsüz berabere kaldı.

    Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve 0-0 berabere tamamlanan karşılaşmanın rövanşı, 25 Nisan Perşembe günü Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak.

    Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor'u Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 6 Nisan Cumartesi günü yine konuk edecek.

    Türkiye Kupası'nda yarı finalin diğer maçında Ümraniyespor ile Akhisarspor, yarın (3 Nisan Çarşamba) saat 20:00'de İstanbul Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadında karşılaşacak.

    LUYİNDAMA, FENERBAHÇE DERBİSİNDE CEZALI

    Yeni Malatyaspor karşısında kırmızı kart görererk oyundışı kalan Galatasaraylı oyuncu Luyindama, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak. Maçın hakemi Halil Umut Meler, maçın 71. dakikasında Guilherme'ye yaptığı müdahale sonrası Luyindama'yı doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

    Süper Lig'de sarı kart cezası da bulunan Luyindama, 27. haftadaki Yeni Malatyaspor maçının yanı sıra 28. haftadaki Fenerbahçe derbisinde de forma giyemeyecek.

    TARAFTAR, DIAGNE VE ONYEKURU'YU ISLIKLADI

    Maçın 78. dakikasında Ahmet Çalık, Diagne'nin yerine oyuna girerken 83. dakikada Onyekuru'nun yerine Sinan Gümüş oyuna dahil oldu. Diagne ve Onyekuru saha kenarına gelirken tribündeki Galatasaray taraftarının protestosuna maruz kaldı.

    GALATASARAY-YENİ MALATYASPOR MAÇININ ÖNEMLİ ANLARI

    Fotoğraf: Erhan Elaldı/AA

    • 10. dakikada Galatasaraylı futbolcu Emre Taşdemir'in pasıyla sol çaprazda topu alan iki oyuncudan sıyrılarak ceza sahasına giren Ndiaye'nin şutunda top Yeni Malatyaspor kalecisi Farnolle'da kaldı.

    • 24. dakikada ceza sahasında topla buluşan Diagne, topu Emre Taşdemir'e çıkardı. Emre'nin ceza yayı üzerinden çektiği şutta top üstten auta çıktı. Maçın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

    • 60. dakikada Yeni Malatyasporlu Mina'nın pasında orta sahada topla buluşan ve hızla ceza sahasına giren Kamara'nın karşı karşıya pozisyonda yaptığı zayıf vuruş, kaleci Muslera'da kaldı.

    • 71. dakikada Luyindama'nın Guilherme'ye yaptığı hareket sonrasında hakem Halil Umut Meler, Luyindama'yı direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

    • 74. dakikada sol kanattan topla ceza sahasına giren Diagne'nin, Mina'dan sıyrıldıktan sonra çektiği şutta kaleci Farnolle topu kontrol etti.

    • 90+4'te Bülent Cevahir'in sol kanattan ceza sahasına açtığı ortada topla buluşan Bifouma'nın çektiği şut Marcao'dan döndü ve karşılaşma golsüz beraberlikle tamamlandı.

    (SPOR SERVİSİ)

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