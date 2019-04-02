AKP Sözcüsü Çelik: Anıtkabir defterine atılan imza istismar içeriyor

AKP Sözcüsü Ömer Çelik tartışmalarla devam eden yerel seçim sürecine dair açıklamalarda bulundu. Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde önde gözüken Ekrem İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyaretini ve deftere yazdığı ünvanı "İstismar" olarak nitelendirdi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik konuşmasında "Zaman zaman bizim oylarımızın arttığı yerler olduğu gibi CHP adayının oylarının arttığı yerler de var, sonuçta vatandaş kazanmış oluyor" dedi. "Kime verilmiş olursa olsun her oy sonuca yansısın istiyoruz, mücadelemiz bununla ilgilidir" diye konuşan Çelik "Açık oy gizli tasnif gibi bir geleneğimiz olmadığı gibi asıl bu geleneğin CHP’nin olduğu biliniyor. Bu tür şeffaf olmayan süreçler, bize bu eleştiriyi yönelten CHP’nin bir parçasıdır. Önce kendi tarihleriyle yüzleşmeleri gerekir" sözleriyle 40'lı yıllarda kullanılan bazı yöntemleri hatırlattı.

ANITKABİR DEFTERİNE ATILAN İMZAYI İSTİSMAR OLARAK NİTELEDİ

Konuşmasında kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul seçimlerini kazanan Ekrem İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyaretine değinen Çelik, "Anıtkabir defterine attığı imzada maalesef istismara yönelik bir ifade ortaya çıkmıştır. Bu deftere her önüne gelen istediği makamın imzasını, istediği makamın sıfatını kullanarak imza atarsa, son derece saygısızca bir iş yapılmış olur" ifadelerini kullandı.

Bugün Anıtkabir'i ziyaret eden Ekrem İmamoğlu, ziyaret defterine "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu" imzasını atmıştı.

Gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan İmamoğlu, "Bu şekilde davranmayı istemezdim ama bütün İstanbul'un her köşesine 3 gündür afiş asan anlayışa gerçek kazananın kim olduğunu göstermek için onu yazdım. İnancım da bu yöndedir. Mazbatayı da bekliyorum" demişti. (HABER MERKEZİ)