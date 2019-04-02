02 Nisan 2019 21:40

Romanlar çalıştayda buluştu: Medya romanların sorunlarını aktaramadı

Mersin'deki "Roman Sesini Güçlendirme" çalıştayında 2 gün boyunca Roman medyasının daha etkin hale getirilebilmesinin yolları tartışılacak.

Romanlar çalıştayda buluştu: Medya romanların sorunlarını aktaramadı

Fotoğraf: DHA

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    Mersin'de, "Roman Sesini Güçlendirme" çalıştayı başladı. 2 gün sürecek çalıştayda Roman medyasının daha etkin hale getirilebilmesinin yolları tartışılacak.

    Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Akdeniz Roman Dernekleri Federasyon Başkanı Ali Daylam, birçok ülkede Roman medyasının ne kadar güçlü olduğunu ve Romanların sorunlarını kamuoyuyla paylaşılması noktasında ne kadar önemli bir olduğunu gördüklerini söyledi. Bu nedenle 3 yıl önce dernek olarak Mersin’de ilk Roman Radyosu'nu kurduklarını belirten Daylam “Şimdi de Hollanda Büyükelçiliği ile yaptığımız çalışmayla internet üzerinden görüntülü yayın yapan Roman Radyosu ve Türkiye'de ilk kez Romanların Gazetesi ile pekiştirmeye çalıştık” dedi.

    Avrupa'da Roman dilinde yayın yapan çok sayıda medya kuruluşu olduğunu belirten Roman Medya Uzmanı Orhan Galjus ise “Bir gazeteci olarak gerçek için savaşıyorum. Medya, Romanların günümüzde eşit haklara ulaşması ve sahnede daha çok görünür olmaları için büyük bir önem taşıyor. Doğal olarak Roman medyasının karşılaştığı zorluklar ve ilgilendiği konular, diğer medya kuruluşlarının ilgilendiği sorunlarla aynı değil. Bugün Avrupa'da, Roman dilinde yayın yapan 100 civarında haber kanalının olduğunu söyleyebilirim” diye konuştu.

    Romanların medya alanında önemli bir mesafe katettiğini kaydeden Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Onursal Başkanı Bedrettin Gündeş de şunları söyledi: “Romanlar medyayı çok iyi kullanamadı, medya da Romanların sorunlarını kamuoyuna gerektiği gibi aktaramadı. İstihdam, sağlık, eğitim ve barınma gibi alanlardaki problemleri gerekli şekilde kamuoyuna aktaramıyorsa ve itici medya gücünü kullanamıyorsa, 'Biz de kendi gençlerimizle, kendi dünyamızla kendi medyamızla anlatmak istiyoruz' diyorlar. Bu alanda da büyük bir mesafe katettikleri belli. Dünyanın birçok ülkesinde radyo ve televizyonlarla kendi durumlarını aktarmaya çalışıyorlar.” (Mersin/DHA)

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