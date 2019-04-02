Tecride karşı cezaevlerinde 6. ölüm: Siraç Yüksek yaşamına son verdi

Osmaniye 2 No'lu T Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan Siraç Yüksek adlı tutuklu, Abdullah Öcalan üzerindeki tecridi protesto etmek için yaşamına son verdi.

Mezopotamya Ajansında yer alan habere göre, Osmaniye 2 No'lu T Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Siraç Yüksek, PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridi protesto etmek amacıyla yaşamına son verdi. 1 Mart tarihinde açlık grevine başlayan Yüksek'in cenazesi otopsi işlemi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Yüksek'in cenazesi Mardin'in Nusaybin ilçesine götürülecek.

NUSAYBİN DAVASINDA YARGILANIYORDU

Yüksek’in Nusaybin’de ilan edilen sokağa çıkma yasakları sırasında 25 Mayıs 2016 tarihinde gözaltına alınarak tutuklandığı öğrenildi.

Yüksek, 16 Ocak 2018 yılında görülen duruşmasında yaptığı yazılı savunmada PKK Lideri Abdullah Öcalan'a yönelik tecridi kınamış ve savunmasında "“Avukatımla yaklaşık 1 yıldır görüşemedim, şu an benim vereceğim savunmama ilişkin avukatımın bir bilgisi yoktur. Duruşma salonunda yaptığımız kısa süreli görüşmede savunma hakkında bilgi edindi, ailemin duruşma salonuna alınmasını askerlerin duruşma salonundan çıkarılmasını talep ederim. Yazılı olarak savunma hazırlamış bulunmaktayım” demişti.

Soruşturma aşamasındaki ifadelerinin “işkence altında” alındığını dile getiren Yüksek, “Ben soruşturma aşamasındaki ifadelerimi kabul etmiyorum. Bu ifadeler bana ait ifadeler değildir, bana yapılan işkence sonrasında imzalatılan ifadelerdir” diye belirtmişti. (HABER MERKEZİ)

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