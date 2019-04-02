Siraç Yüksek'in annesi: Benim oğlum gitti, başka çocuklar gitmesin

Abdullah Öcalan'ın üzerindeki tecridi protesto etmek için cezaevinde yaşamına son veren Siraç Yüksek, Nusaybin’de defnedildi. Siraç Yüksek'in annesi Emşa Yüksek, “Bunu biri durdursun. Benim oğlum gitti başka çocuklar da gitmesin. Bu tecrit bir an önce kalksın” dedi.

PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridi protesto etmek için tutuklu bulunduğu Osmaniye 2 No’lu T Tipi Kapalı Cezaevinde yaşamına son veren Nusaybin Davası tutuklusu Siraç Yüksek’in cenazesi, Mardin’in Nusaybin ilçesinde Moris Mezarlığı’na defnedildi. Polisler, Yüksek’in aile üyeleri dışında kimsenin törene katılmasına izin vermedi. Taziyeler 8 Mart Mahallesinde kabul edildi. Öte yandan Şakran Kadın Kapalı Cezaevinde hayatına son veren Yonca Akici’de Ağrı’nın Tutak ilçesine bağlı Burunbulak köyünde toprağa verildi.

Siraç Yüksek, Nusaybin’de ilan edilen sokağa çıkma yasakları sırasında 25 Mayıs 2016 tarihinde gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

"BU SESSİZLİK YÜZÜNDEN İNSANLARIMIZ ÖLÜYOR"

Siraç Yüksek’in annesi Emşa Yüksek, Mezopotamya Ajansından Ahmet Kanbal’a konuştu. Emşa Yüksek, oğlu ile telefonda yaptığı son görüşmede tutukluluğunun ailesini üzmemesini istediğini söyledi. Oğlunun cezaevinde hasta olduğunu ve Osmaniye Cezaevinde olması nedeniyle 3-4 ayda bir ancak yanına gidebildiğini dile getiren Emşa Yüksek, oğlunun ağır hasta olmasına rağmen cezaevinde tutulduğunu söyledi. Kamuoyunun cezaevlerinde yaşananlara karşı sessizliğini eleştiren Emşa Yüksek, “Herkes ses çıkarsın, bir şey yapsınlar. İnsanlar artık ölmesin. İnsanlar ölmesin diye herkes ses çıkarsın. Bu sessizlik yüzünden insanlarımız ölüyor. Benim oğlum gitti, başka çocuklar da gitmesin” diye seslendi. Açlık grevinde olan tutukluların yaşamlarına son vermesini istemediğini de dile getiren Yüksek, “Bunu biri durdursun. Bu tecrit bir an önce kalksın” dedi.

ÖHD VE İHD: AÇLIK GREVCİLERİNE YÖNELİK KÖTÜ MUAMELE ARTTI

Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) Ankara Şube Hapishane Komisyonu ve İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şube Hapishane Komisyonu, cezaevine süresiz-dönüşümsüz açlık grevinde bulunan tutukluların sağlık durumu, hapishane yönetimlerinin tutumları ve diğer hak ihlallerine içeren “İç Anadolu Bölge Hapishanelerini Açlık Grevleri ve Hak İhlalleri” başlığıyla Mart ayına ilişkin rapor hazırladı. İç Anadolu Bölgesinde 16 cezaevinde komisyon avukatlarının tutuklularla yaptıkları ziyaretler sonucu hazırlanan raporda, “Açlık grevlerinin başladığı hemen hemen tüm cezaevlerinde; açlık grevcilerine yönelik baskı ve kötü muamele arttı” denilerek, tutukluların taleplerinin derhal yerine getirilmesi gerektiği belirtildi.

6 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Medya Çınar (24) 25 Mart’ta Mardin E Tipi Kapalı Cezaevinde, Zülküf Gezen (33) 17 Mart’ta Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevinde, Ayten Beçet (24) 23 Mart’ta Gebze Kadın Kapalı Cezaevinde, Zehra Sağlam (23), 24 Mart’ta Oltu T Tipi Kapalı Cezaevinde, Yonca Akici 1 Nisan’da Şakran Cezaevinde tecridi protesto etmek için yaşamlarına son vermişti. Almanya’nın Krefeld kentinde de 20 Şubat tarihinde mahkeme önünde bedenini ateşe veren Uğur Şakar, tedavi gördüğü hastanede 22 Mart’ta yaşamını yitirmişti. (HABER MERKEZİ)

Tecridi protesto için yaşamına son veren Yonca Akici toprağa verildi