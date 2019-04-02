İHD: Leman (Fırtına) Anne'mizi sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi tarafından, İHD ve TİHV kurucularından Leman Fırtına’nın 4. ölüm yılında yapılan açıklamada “Özlemle anıyoruz” denildi.

Leman Fırtına'nın yaşamının; 1960 darbesinden başlayarak hayatı boyunca karşılaştığı tüm darbelere ve darbe dönemlerinde ortaya çıkan hak ihlallerine karşı mücadele içinde geçtiği belirtilen açıklamada, “Çocuklarını korumak için başlattığı mücadeleyi kısa zamanda bir hak mücadelesine dönüştürdü ve yaşamı boyunca cezaevi kapılarında, karakollarda, yaşamın her alanında hiç tanımadığı insanların hak ve özgürlükleri için mücadele verirken gördük onu” denildi.

Leman Fırtına’nın 12 Eylül darbesinin ardından 1986 yılında kurulan İnsan Hakları Derneği ve 1990 yılında kurulan Türkiye İnsan Hakları Vakfı kurucuları arasında yer aldığı vurgulanan açıklamada şöyle denildi; “Kararlılığı, azmi, özgüveni ve biat etmeyen, baskıya boyun eğmeyen tutumu ile örnek bir insan hakları savunucusuydu Leman Anne. 4 yıl önce bugün aramızdan ayrılıp sonsuzluğa giderken ardında güçlü bir mücadele mirası bıraktı. O gün söz verdiğimiz gibi; bıraktığı mirası geliştirerek insan hakları mücadelesine güç katma çabamızı sürdürüyor, sonsuzluğa uğurlayışımızın 4. yılında güçlü bir sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz. (HABER MERKEZİ)