02 Nisan 2019 20:38

Mikail Aslan 7 Nisan’da İstanbul’da sahne alacak

Müzisyen Mikail Aslan Kartal’da vereceği konserle müzikseverlerin karşısına çıkacak.

Mikail Aslan 7 Nisan’da İstanbul’da sahne alacak

Müzisyen Mikail Aslan | Fotoğraf: İnanç Yıldız/Evrensel

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    Müzisyen Mikail Aslan İstanbul’da sevenleriyle buluşuyor. "Axpin" adlı son albümü ile dinleyenlerinin beğenisini toplayan Mikail Aslan, İstanbul Kartal’da vereceği konserle müzikseverlerin karşısına çıkacak. Konserde Cem Erdost İleri de konuk sanatçı olarak sahne alacak.  Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde 7 Nisan’da yapılacak olan konser saat 19.30’da başlayacak.

    AXPİN RAFLARDA

    Mikail Aslan’ın 9’uncu albümü Axpin (Bitek Tarla) Kalan Müzik etiketiyle raflardaki yerini aldı. Axpin’de besteler daha çok Mikail Aslan’a ait. Albüm, Cemîl Koçgiri prodüktörlüğünde Almanya’da kayıt edildi. Kendine özgü müzikal anlayışı ile tanınan Aslan’ın yeni albümü, 3 yıllık sürede tamamlandı. Zazaca, Kürtçe ve Türkçe eserlerden oluşan albümde Mikaîl Aslan, klamlarından birini Kardeş Türküler, diğerini Rojda ile seslendirdi.

    Müzisyen Mikail Aslan | Fotoğraf: İnanç Yıldız/Evrensel

    Yoğun emek ve titizlikle hazırlanan albümde sanatçıya, duduk ile Suren Asaduryan, gırnata ile İmam Solmaz, hurdy gurdy ile müzisyen Elenore Fourniau ve tanbur ile Cemîl Koçgiri gibi saz ustaları eşlik ediyor. Toplamda 11 eser içeren albümün genel konsepti ve düzenlemeleri de Mikaîl Aslan ve Cemîl Koçgiri’ye ait.

    Sanatçının diğer albümleri sırasıyla şöyle: Agêrayîs (1999), Kîlîtê Kou (2003), Mîraz (2005), Zernkut (2008), Petag (2010), Pelgûzar (2010), Xoza (2013), Vengê Royî (2015) Kasım (2018) (İstanbulEVRENSEL)

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