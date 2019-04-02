    • Üsküdar 2. Bölge Seçim Kurulu önünde AKP'li grup CHP'lilere saldırdı

    Üsküdar 2. Bölge Seçim Kurulu önünde toplanan onlarca AKP'li, CHP'lilere saldırdı. Seçim Kurulu içindeki polisler havaya ateş açtı.

    02 Nisan 2019 20:22
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    Okan BAŞAL
    İstanbul

    Seçim gecesi içerisinde saldırı gerçekleşen Üsküdar 2. Bölge Seçim Kurulu'nun (Üsküdar Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi) önünde bugün akşam saatlerinde bir saldırı daha yaşandı. Görgü tanıklarının aktardığına göre onlarca AKP'li, daha önce "Buraya gelmesin, gelirse onu döveriz" diyerek tehditler savurdukları CHP'li şahsın Seçim Kurulu önüne gelmesi üzerine saldırıya geçti. CHP'li sahıs ağır şekilde darbedilirken, yanında bulunan kadının yerde sürüklendiği ve kıyafetlerinin parçalandığı aktarıldı. Görgü tanıkları, AKP'li grubun çevrede bulunan araçlara da zarar verdiğini belirtti.

    SEÇİM GECESİ: EŞKIYALAR TARAFINDAN SALDIRI ALTINDAYIZ

    31 Mart yerel seçimlerinin en tartışmalı illerinden İstanbul'da seçim gecesi Üsküdar 2. Bölge Seçim Kurulu, bir saldırıya sahne olmuştu. Olay "Üsküdar İlçe Seçim Kurulu’nun oy çuvallarını topladığı spor salonunu basan bir grup AKP'li, önlerine çıkan herkese saldırdı. CHP'lilerin 'Faşizme karşı omuz omuza' sloganları ile direndiği saldırıyı görevli Samet Köroğlu 'Eşkiyalar tarafından saldırı altındayız' notuyla duyurdu" ifadeleriyle aktarılmıştı.

    Evrensel'e konuşan görgü tanıkları, bugün yaşanan saldırının 31 Mart gecesi yaşananlarla bağlantılı olduğunu vurguladı. Seçim gecesi yaşananlar şöyle aktarıldı:

    "Seçim gecesi yaklaşık 100 kişilik AKP'li grup, İlçe Seçim Kurulu önüne geldi ve Sandık Kurulu Üyelerine 'Müdahale etmeye geldik' dedi. Müdahale girişimi engellendi ve ciddi bir kavga çıktı."

    "DÜN RÖVANŞ İÇİN TEKRAR GELDİLER"

    Dün Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı üzerine CHP'lilerin nöbet tuttuğu Seçim Kurulu önüne grubun tekrar geldiğini belirten bir görgü tanığı, "Kavganın rövanşı için geldiler ancak Seçim Kurulu önünde kadınlar ve yaşlılar vardı. Bir tanesi 'Buradan bize iş çıkmaz' dedi ve Seçim Kurulu önünden, VakıfBank Spor Sarayı önüne doğru uzaklaştılar. 'Koyduk mu' ve 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganlarıyla yürüyerek oradakileri tahrik etmeye çalıştırlar" dedi.

    Görgü tanığı ayrıca grup içindekilerin Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı olduğunu bildiği bir şahısla tokalaştığını ve kafa tokuşturduğunu aktardı.

    "BURAYA GELMESİN, GELİRSE ONU DÖVERİZ"

    Üsküdar 2. Bölge Seçim Kurulu önünde toplanan AKP'li grup. | Fotoğraf: Evrensel

    Bugün İlçe Seçim Kurulu önünün düne nazaran daha kalabalık olduğunu ve güne gergin bir atmosferin hakim olduğunu belirten görgü tanığı, "Dün biz orada nöbetteyken AKP'liler yoktu ancak bugün daha kalabalıklardı" dedi. Görgü tanığı, AKP'li grubun liderlerinden olduğunu tahmin ettiği bir kişinin, CHP'li bir şahıs için "O geceki (seçim gecesi) çocuk buraya gelmesin, gelirse onu döveriz" tehdidinde bulunduğu ifade etti.

    Seçim Kurulu içine polise kimlik verilip içeriden onay alındıktan sonra girilebildiğini belirten görgü tanığı, "AKP'liler girmeye çalışıyodu, CHP'liler tarafından engellendiler. Kimlik verdiler ancak içeriden girmelerine izin çıkmadı, geri dönmek zorunda kaldılar" ifadelerini kullandı.

    Saat 15.00'da itiraz süresinin sona erdiğini ve saat 16.00 sularında CHP'li bir avukatın kurul önünde bekleyenlere açıklama yaptığını belirten görgü tanığı, daha sonra CHP'nin Üsküdar Belediye Başkan adayı Ahmet Kılıç'ın Seçim Kurulu önüne geldiğini söyledi. Kılıç'ın kimlik verdiğini ve bunun üzerine içeriye alındığını aktaran görgü tanığı, onunla birlikte 3 kişinin daha içeri girmesi üzerine AKP'li grubun itiraz ederek kapıya yüklendiğini söyledi.

    Bu sırada "Buraya gelmesin" denilen şahısın İlçe Seçim Kurulu önüne gelmesi üzerine AKP'li grubun şahsın geldiği yola yöneldiğini ve şahısa saldırdığını aktaran görgü tanığı, CHP'li şahısın ağır şekilde darbedildiğini, yanındaki kadının ise yerlerde sürüklendiğini ve kıyafetlerinin parçalandığını söyledi.

    Görgü tanığı ayrıca AKP'li grubun çevredeki araçlara da zarar verdiğini söyledi.

    "DIŞARIDA POLİS YOKTU"

    Saldırı yaşanırken Seçim Kurulu önünde polis olmadığını aktaran görgü tanığı, içerideki polislerin de "Burayı bırakamayız" diyerek dışarı çıkmadığını belirtti. Görgü tanığı, içerideki polislerin kalabalığı dağıtmak için aralıklarla 2 el ateş açtığını ve seçim kurulu önünde bekleyenleri alandan uzaklaştırdığını söyledi.

    Görgü tanığı ayrıca saldırı sırasında İlçe Seçim Kurulu içerisinde güvenlik zaafiyeti yaşanmadığını aktardı.

     

    Saldırıya ilişkin açıklama yapan CHP’li Avukat Onur Cingil, “Üsküdar Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde seçim nöbeti tutan CHP’lilere, bir grup AKP’linin saldırdı. Grup kavgaya devam edince polis havaya ateş ederek olayları yatıştırdı” dedi.

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