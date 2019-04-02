Zabıta memurunu darbeden Müdür Tayfun Karali'ye 5 ay hapis

İstanbul Kartal'da Zabıta Memuru Kenan Fidan'ı darbettiği gerekçesi ile yargılanan eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali, "Kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanarak kasten yaralama" suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karali'nin cezası 5 yıl süre ile ertelendi.

Duruşmaya ilk kez katılan Kenan Fidan olay gününü anlattı. İBB Zabıta Daire Başkanlığı Anadolu Yakası Müdürlüğü Trafik Büro Amirliğine bağlı çekici şoförü olarak görev yaptığını söyleyen Kenan Fidan, olay günü toplantıya yetişmek için saat 08.00'de yola çıktığını belirterek "Emniyet şeridini kullandığım doğrudur. Toplantının yapılacağı yere geldiğimde daire başkanımız benden önce gelmişti. Beni yanına çağırdı, küfür edip vurmaya başladı. Ben de ne olduğunu anlayamadım" dedi.

Sanık Karali'nin olaydan sonra kendisinden özür dilemediğini söyleyen Fidan, "Arayıp sormadı" dedi. Kararını açıklayan mahkeme, sanık Tayfun Karali'yi, "Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanmak sureti ile kasten yaralama" suçundan 5 ay hapis cezası ile cezalandırdı. Karali'nin cezası 5 yıl süre ile ertelendi. (İstanbul/DHA)