Yeni e’de gündem: Başakşehir Spor Kulübü

Yeni e dergisi nisan sayısında Başakşehir Futbol Kulübünü masaya yatırıyor. Başakşehir’in bu sezon şampiyonluk yarışını son nefese kadar taşıyan yükselişi zamane Türkiye’sinin yoktan var edilmeye çalışılan ilginç bir popülerleştirme örneği olarak karşımıza çıkıyor. Futbolun ve futbol üzerinden hayatın dünden bugüne yaşadığı benzer benzemez olayları Yeni e’nin bu ayki “Ayak Oyunu” başlıklı dosyasında Mithat Fabian Sözmen, Melih Şabanoğlu, Elif Çongur, Emre Tansu Keten, Ceren Sözeri, Kenan Başaran, Duygu Coşkunseda, Emre Caka ve Rojhat Turgut tartışıyor.

ŞİİR VE ÖYKÜLER

Faris Kuseyri, A. Nail Deniz, Cengiz Bektaş, Arif Berberoğlu, Arsen Everekliyan, Murat Atıcı, Ahmet Fırat Caner ve Altay Öktem’in şiirleriyle yer aldıkları Yeni e’de öyküler, Adnan Özyalçıner, Samet Karadeniz, Temel Karataş ve Erinç Büyükaşık’a ait. Esra Enis ve Esin Erden ise yeni sayının çizerlerinden.

Yeni e’de Yağız Senem’in Kubrick ve sinemasını ele aldığı, “Başyapıt Fabrikası”, Sennur Sezer’in “Ateş ve Sözcükler”, Mahir Ergun’un Yunan Şair Katerina Gogou’yu anlattığı “Katerina Gogou ve İki Şiiri”, Mahmut Sezgin Memiş’in “Ahlat Ağacı’nın Kökleri Nerede?” başlıklı yazılarının yanı sıra Gökhan Tok’un ‘magazin’ sözcüğünün peşinde yaptığı ilginç yolculuk yer alıyor.

SÖYLEŞİLER

Dergide Meçhul Paşa oyununu sahneleyen Tiyatroadam Oyuncuları Bülent Çolak, Erdem Akakçe ve Fatih Koyunoğlu ile Kübra Yeter’in, Şair Süreyya Aylin Antmen’le Melike Belkıs Aydın’ın, Bir Kayıp Devrimin Hikâyesi-Bir Zamanlar Hasköy’de Kitabının Yazarı Faruk Eren’le Nuray Sancar’ın yaptığı söyleşiler okunabilir. (KÜLTÜR SERVİSİ)