Seçimlerin ardından üniversitelere yansıyanlar

Mesut BAYLAV

Adana

31 Mart Yerel seçimlerini geride bıraktık. Birçok kesimde öncesine ve sonrasına ilişkin tartışmalar sürerken bu yazıda seçimlerin ardından üniversite öğrencileri tarafından yürütülen tartışmaları ve yansımaları birkaç yanı ile ele alacağız.

HOŞNUTSUZLUK VE DEĞİŞİM İSTEĞİ

Üniversite öğrencileri içerisinde özellikle ekonomideki krizin derinleşmesinin ardından gelecek kaygısının da buna paralel olarak arttığını söylemek gerekir. Seçim öncesi birçok öğrencide seçimle bir şeylerin değişmeyeceği algısının hakim olduğunu hem yürütülen tartışmalarda hem de gazetemize ve genç hayat dergisine yansıyan bir çok yazıda da gördük. Bu da beraberinde üniversitelilerin 24 Haziran seçimlerine oranla daha az sandığa gitmeyi getirdi. Fakat net olan, oy kullansın ya da kullanmasın, gençlik kesiminde büyük bir hoşnutsuzluk ve değişim isteği ön plandaydı. İktidara yakın gençlerde ise hoşnutsuzluk gözlense de değişim isteğinin o kadar ağır basmadığı görülüyordu.

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BEKA SÖYLEMİ KARŞILIK BULMADI

Seçimlerin ardından büyük oranda sonuçların netleşmesi ile beraber üniversitelerde de ilk günlerden hararetli tartışmaların yürütüldüğüne şahit oluyoruz. Neredeyse her masada gündem ‘Cumhur İttifakı’nın gerilemesi ve özellikle de büyükşehirlerde belediyeleri kaybetmesi. Gençlerin konuşmadan çıkarılabilecek bir diğer sonuç ise ‘Cumhur İttifakı’nın ‘beka’ söyleminin gençliğin geniş kesimlerinde karşılık bulmadığı yönünde. Bu söylemlerden az çok etkilenen gençler ise politik tartışmalarda ‘beka’ söylemini çok öne çıkarmadığı görülüyor. Kimi sohbetlerde ise HDP’nin seçimlerdeki rolünün belirleyici olduğu öne çıkıyor. Bunu söyleyenler ise HDP’ye pek sıcak bakmayıp ancak kendisini muhalif olarak tanımlayan gençler.

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TALEPLER ÜZERİNDEN MÜCADELE BELİRLEYİCİ

Tartışmaların bağlandığı yer açısından şunu söyleyebiliriz ki üniversitelilerin en çok umutlandığı nokta kimin kazandığından öte kimin kaybettiği. ‘Cumhur İttifakı’nın oy kaybı güçlü bir heyecan yaratmış durumda. Ki uzun zamandır gözlemleyemediğimiz bu heyecanın kısa ve uzun vadeli etkileri olacaktır. Kuşkusuz iktidar bloğunun gerilemesi üniversiteliler de uzun zamandır eksikliğini hissettiren umutsuzluk furyasını da bir kenara atabilir. Fakat bir diğer nokta da şu ki: Önümüzdeki dönem üniversitelilerin bu heyecanın ne kadarını ortaklaştırıp gençleri talepleri etrafında mücadele yöneltebileceği. Çünkü üniversitelilerin en can yakıcı sorunları hâlâ varlığını koruyacak. Eğer yerellerden başlayan ve talepleri esas alan bir mücadele örülmezse bu heyecanın çok uzun erimli olmayacağı gerçeği de apaçık ortada.

Sonuç olarak AKP iktidarının geniş gençlik kesimlerini kendi politikalarına yedekleyemediğini ve bunun da gençlik üzerinde baskıların arttırılması ile sonuçlandığını yeniden söylemek de fayda var. Üniversiteliler, taleplerinin iktidar cenahının politikaları ile çözülmeyeceğinin bilincinde. Hem sandığa yansıyanlar hem de yürüttüğümüz tartışmalar üniversitelilerin geleceğini AKP ve MHP’nin söylemlerinde ve politikalarında görmekten çok uzak olduğunu gösteriyor.