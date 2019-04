EMEP Denizli İl Örgütü: Mücadele 1 Nisan sabahı bitmedi

Emek Partisi (EMEP) Denizli İl Örgütü, yerel seçim süreci ve sonuçlarına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Açıklamada partinin, sonuçlardan bağımsız olarak halkın kendi kendini yönetme aracı olan halk meclislerini ve kurtuluşun halkın örgütlenmesiyle mümkün olacağını yurttaşlara anlattığı vurgulandı.

Yoksul semtler ve mahallelerde yapılan kahve toplantılarında halkla ekonomik krize karşı mücadeleyi tartıştıklarının vurgulandığı açıklamada "Pazar çalışmalarında pazarcının ürününü satamadığı, vatandaşın satın alamadığı kriz göstergelerini halkın ağzından dinledik. On binlerce yurttaşla yüz yüze gelerek, sorunlarını dinleyerek krize, yoksulluğa ve ‘tek adam tek parti’ rejimine karşı mücadelenin olanaklarını tartıştık" denildi.

Burjuva partiler halkın vergileri ile halka seçim rüşveti dağıtırken kendilerinin emekçilerin seçeneği olarak emekçi kesimlerden daha çok insana ulaşabilmek adına bağışlar aldıklarının belirtildiği açıklamada "İki partili bir sistemde yürüttüğümüz saha çalışmamızda karşılaştığımız ‘seçeneksiz’ bırakılan yurttaşlarımıza emekçilerin seçeneği olmanın mutluluğunu birlikte yaşadık. Seçimden seçime değil emekçileri ilgilendiren her gündemde gerek servis beklerken gerek fabrika önlerinde tanıdık yüzlerle yoldaşlık, kardeşlik duygusunu paylaştık” denildi.

"SEÇENEKSİZ DEĞİLİZ YANITI VERDİK"

Resmi olmayan sonuçlara göre Denizli’de EMEP’in desteklediği bağımsız aday Mehmet Kırgız’ın 501 oy aldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bize verilecek her oy emekçilerin kendine vereceği oydur diyerek çalışma yürüttük. Burjuva partiler arasına sıkışan siyaset ortamında o milyarlık bütçelerle yürütülen gösteri dünyasından koparak bize verilen her oy milyarlık bütçe değerinden fazladır. Bize verilen her oy bu rant ve talan düzenine karşı tavır almaktır. Birlikte yönetme, rantçı değil halkçı belediyecilik programının aslına ikna olmaktır. Biz emekçilerden sermayenin A partisi ile B partisi arasında 'kırk katır mı kırk satır mı' tercihi yapmamız istendi. Biz de bu seçimde emekçilerin örgütlenerek bu sıkışmışlıktan kurtulabileceğini vurgulayarak 'Seçeneksiz Değiliz' yanıtını verdik.”

Halkın örgütlü mücadelesinin her şeyin üstünde olduğunun altının çizildiği açıklamada, “Bizim için mücadele 1 Nisan sabahında bitmiş değil. Mücadeleye yeni başlıyoruz demek de doğru değil. Ezen, ezilen arasındaki çelişkinin var olduğu günden bugüne süren mücadeleden aldığımız birikim ile sömürünün olmadığı, eşit ve özgür bir dünya kurana dek mücadelemiz devam edecektir” denildi.

"1 MAYIS’TA MÜCADELENİN TAM ORTASINDA OLACAĞIZ"

Seçimlerin bitmesiyle, tanzim çadırlarının toplanmaya başlandığı, halkın temel ihtiyacı olan gıda ulaşım barınma giderlerine zam tartışmalarının gündem olmaya başladığının vurgulandığı açıklamada şöyle denildi:

“Sermaye partilerinin seçim kavgası bitti. Sıra biz emekçilerin geçim kavgasında. Dünya işçilerinin uluslarası mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs’ta da bu kavganın orta yerinde, sokaklarda, fabrikalarda, okullarda, mahallelerde olacağız. Bize destek olan, oy veren vermeyen, sorununu bizimle paylaşan, çayımızı içen çay ikram eden, sesimizi bir üçüncü kişiye ulaştıran herkese içten teşekkür ediyoruz. Sesimizin halka ulaşmasına vesile olan basın emekçilerine ayrıca teşekkür ediyor basının kendini daha özgür ifade edebildiği, gazetecilerin işten atılmadığı ve tutuklanmadığı, özgür basının özgürce yazabildiği bir Türkiye diliyoruz.” (HABER MERKEZİ)

Reyhan Başaran: Mücadelemiz devam edecektir