Gebze'de müdür yardımcısı, öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, Atatürk Anadolu Lisesinin Müdür Yardımcısı Necmeddin Kuyucu, öğrencisi tarafından bıçaklandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kuyucu hayatını kaybetti.

Atatürk Anadolu Lisesinde 11'inci sınıf öğrencisi F.C.’nin okuldan aldığı 3 günlük uzaklaştırma cezası nedeniyle Müdür Yardımcısı Necmeddin Kuyucu'yu bıçakladığı belirtildi. Polis, lise öğrencisini gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayın ardından okulda eğitime ara verildi.

Hayatını kaybeden Gebze Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Necmeddin Kuyucu | Fotoğraf: DHA

OKULDAN UZAKLAŞTIRMA CEZASI ALMIŞ

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada F.C'nin, ocak ayında okul disiplin kurulu kararıyla 3 gün okuldan uzaklaştırma cezası aldığı belirtildi. Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi: Başsavcılığımız tarafından olayla ilgili soruşturmaya başlanıldığı, suça sürüklenen çocuk F.C. hakkında gözaltına alma talimatı verildiği, soruşturmanın halen devam ettiği, suça sürüklenen çocuk F.C.'nin 2019 yılı Ocak ayı içerisinde de okul disiplin kurulu kararı ile 3 gün okuldan uzaklaştırma cezası aldığı tespit edilmiştir.

Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise ilçedeki tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. (Kocaeli/DHA)