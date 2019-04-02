Levent Gök: Sebze fiyatları ihracat engeliyle mi düşürülmek isteniyor?

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, domates, biber ve diğer sebzelere yönelik karantina işlemlerinin yavaşlatılması ile ihracatın dolaylı olarak engellendiği iddiasını Meclise taşındı. Gök, “Sözü geçen uygulama ile iç piyasada ürün miktarının artırılarak fiyat düşüşü sağlanmasının hedeflendiği düşünülmekte, sevkiyat tırlarının birkaç gün gecikmeyle yola çıkmasının ihracatı yaklaşık yarı yarıya düşürdüğü ifade edilmektedir” dedi.

"TALİMAT ANKARA’DAN" İDDİASI

İhracatçıların, ihracat tırlarının Antalya ve Fethiye’den çıkışına izin verilmediğini belirttiklerini kaydeden Gök, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın yanıtlamasını istediği soru önergesinde şu ifadeleri kullandı:

“İhracatçılar, denetimin alışılagelmiş süresinden çok daha uzun sürdüğünü ve reddedilen ürün sayısında oldukça artış yaşandığının altını çizdi. Uygulamanın değişmesi hakkındaki sorulara karantina görevlilerinin ‘Ankara’dan gelen talimata istinaden’ cevabını alan ihracatçılar yaş sebze ve meyve fiyatlarının kontrol altına tutulabilmesi için yavaşlatma ve engelleme yapıldığını düşünmektedirler. İhracatın yavaşlatılması yurtdışı pazarlarımızı kaybetmemize ve ürünün bol olduğu dönemlerde yeni pazar bulunmasının zorlaşmasına sebep olacağı için Türkiye’nin ihracat gelirlerine büyük bir tehdit oluşturmaktadır.”

Gök, şunları sordu:

“Karantina işlemlerinin yavaşlatıldığı iddiaları doğru mudur? Eğer doğru ise sebeplerini açıklar mısınız?”

2017 ve 2019 yılları şubat-mart aylarında günlük ortalama kaç yaş sebze-meyve ihracat TIR'ının karantina işlemleri tamamlanmıştır?” (İstanbul/EVRENSEL)