Goldman Sachs, faiz indirimi beklentisini öteledi

Goldman Sachs, Merkez Bankası’ndan faiz indirim beklentisini 4’üncü çeyreğe öteledi. Goldman Sachs analistleri Murat Unur ve Clemens Grafe hazırladıkları notta, Merkez Bankası’nın faizleri TL’ye güven oluştuğunda indireceği analizini yaptı. 2019 yılı büyümesine yönelik aşağı yönlü riskler olduğunu belirten Goldman Sachs uzmanları, bu yıl büyümenin eksi yüzde 2,5 olmasını bekliyor.

Analistler notlarında, “Swap piyasasının zamanla normalleşmesi olası ancak, son oynaklığın likidite priminin yüksek kalmasıyla sonuçlanacağını düşünüyoruz. Bu da iç finansal koşullarda sıkılaşmaya neden olacak” yorumuna yer verdi. Daha önce piyasanın genel beklentisi haziran ayında ilk faiz indiriminin geleceği yönündeydi.

MOODY’S’DEN TÜRKİYE RAPORU

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s ise seçimin ardından dün not derecelendirme niteliği olmayan bir rapor yayımladı. Raporda, “Türkiye’nin döviz rezervlerindeki erozyon kredi notu açısından negatif ve Merkez Bankası’nın Türk Lirası’nı desteklemek için rezervleri kullanması Merkez Bankası’nın şeffaflığı ve bağımsızlığı üzerindeki soru işaretlerini yeniliyor” denildi.

Moody’s notundaki bir başka bölümde “Lirayı desteklemek için yapılan müdahale Merkez Bankası’nın uzun zamandır uyguladığı serbest kur rejimine aykırı, şeffaflık ve bağımsızlık konusunda yeni soru işaretleri doğuruyor” görüşünü yer verildi. “Türkiye’deki finansal piyasalarda yaşanan düşüş ve resesyona yönelik belirsiz politika reaksiyonu sermaye çıkışını riskini artırıyor” diyen Moody’s, seçim sonuçlarının Türkiye’deki makroekonomi politikaları büyük oranda belirleyeceği öngörüsünde bulundu. (EKONOMİ SERVİSİ)