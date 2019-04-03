Kayseri'de halkçı belediyecilik anlayışı ilgi gördü

Ahmet AKARSU

Kayseri

Kayseri’de yerel seçimlere, Cumhur İttifakı AKP Adayı Memduh Büyükkılıç ile Millet İttifakı ise İYİ Parti Adayı Dursun Ataş ile girdi. "Seçeneksiz değiliz" diyerek emek ve demokrasi güçlerinin bir bölümünün desteğini alan Bağımsız Aday Eylem Sarıoğlu Aslandoğan, “halkçı” belediyecilik ile bir etki yarattı. Sahada çalışma yürüten başka bir aday ise Saadet Partisi’nin adayıydı.

Yerel seçim tablosunu incelerken bir önceki yerel seçim sonuçlarıyla karşılaştırarak ilerlediğimizde AKP’den ciddi bir düşüş olduğu görülüyor. Örneğin 2014 yerel seçimlerinde Büyükşehir Belediyesi için tablo, AKP-MHP oylarının toplamı yüzde 85,91’ken, 2019 yerel seçiminde tablo yüzde 63, 37 ile sonuçlanıyor. Bu aradaki yüzde 20’nin üzerindeki düşüş kuşkusuz emekçilerin yaşam koşulları, krizin etkisi, AKP’ye karşı oluşan tepki oylarının bir bölümü diyebiliriz… Yine 2014 yerel seçimlerine oranla sandığa gitme oranında Kayseri’de yüzde 7-10’luk bir düşüş var. Bu oranında AKP oylarının düşmesinde etkili oldu diyebiliriz.

"BEKA" SÖYLEMİ MHP’YE YARADI

Öte yandan bu sürede “karlı” çıkan parti olarak yansıyan MHP oldu. CHP’li Sarız Belediyesi de MHP’ye geçti. İYİ Parti var olan Pınarbaşı Belediyesi’ni MHP’ye kaptırırken, İncesu Belediyesi’ni kazandı. MHP 3 olan belediyesini 4’e çıkarırken, AKP’nin 2014 seçimlerinde 12 belediyesinden birini kaybederek, 2019 seçimlerini 11 belediye ile seçimi tamamladı. Oy oranlarına bakıldığında AKP’nin her yerde ciddi oranda bir oy düşüşü yaşadı. Kuşkusuz AKP oylarının bir bölümünün MHP’ye geçtiğini de söylemek yanlış olmayacaktır. Kutuplaştırıcı siyasete tepkinin olduğu Kayseri’de, “beka” söylemleri AKP’ye kızgın emekçiler içerisinde yaptığımız görüşmelerde ters tepmiş durumdayken, MHP tabanın güçlü yankılar bulduğunu söyleyebiliriz.

Bağımsız Aday Eylem Sarıoğlu Aslandoğan (solda) | Fotoğraf: Evrensel

EKONOMİK KRİZ ETKİLİ OLDU

Bağımsız adayın çalışmalarından izlediğimiz kadarıyla, seçim çalışmalarında öne çıkan başlıklar kuşkusuz belediyelerin nasıl olması gerektiği değil, ülkenin genel siyaseti, çalıştığı işyerinin sorunları, asgari ücret, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) mağduriyeti oluyor. Fabrikada, mahallede, evde yapılan görüşmelerde ekonomik krizin emekçilere yansıması, “ülkenin hali ortada” denilerek yansıdı. “Çarşı, pazar fiyatları el yakıyor” diyen vatandaşın büyük çoğunluğu “Seçimden sonra ekonomi düzelir mi?” sorusuna “mümkün değil, daha kötü olacak” yanıtı verdi.

Öte yandan referandum, genel seçimler, seçimlerin tekrarı derken kitlelerde seçimlerden “bıkmışlık” hali de ortaya çıkmış görünüyordu. İlk günlerde tartışmalara ilginin daha iyi olduğu gözlemlenirken, son zamanlara doğru “her kafadan bir ses çıkması”, “bıkmışlık” halini gösterdi aslında. Bildiri dağıtımlarında “AKP bildirisiyse almayayım” diyen sayısı ise az değildi. “Bağımsız adayın bildirisi” denilince tepkilerin “O zaman göz atarım, destek olurum” diye olumluya döndüğünü gördük.

MÜLTECİLERE TEPKİ OLUŞUYOR

Yaptığımız ev toplantılarında en çok dikkat çeken konu ise Suriyeli mülteciler oldu diyebiliriz. Toplumun büyük bölümü mültecilere tepki gösteriyor. “İşsizlik onlar yüzünden artıyor”, “Uyuşturucuyu ülkeye onlar sokuyor”, “Sokağa bile çıkamıyoruz”, “Benim ülkemin genci işsiz, onlar devletten yardım alıyor” söylemlerini çok sık duyduk. Cumhur ve Millet İttifakının adaylarının bu durumu fırsata çevirmeye, “ülkemizden göndereceğiz” söylemleriyle oy devşirmeye, kitlelerin geri tutumunu fırsata çevirmeye çalıştığı seçim sürecinde dikkat çekti. Eşit koşullarda olsak, koşullar sağlansa denildiğinde ise tartışmaların olumluya döndüğüne de tanıklık ettik birçok toplantıda.

Bu süreçte kutuplaştırıcı dilden şikayet çok fazla oldu. Özellikle kurulan ittifakların birbirine yönelttiği dil, emekçilerde ters tepmişe benziyor. Beka söylemleri istenen ilgiyi bulmadı ve AKP’ye yıllarca oy vermiş emekçiler, “Koltukları için yapıyorlar” noktasına geldiğini oy oranlarına baktığımızda da gösterdi.

"FİKRİMİZİ EMEKÇİLERE ANLATMIŞ OLMAMIZ ÖNEMLİ"

Bağımsız Aday Eylem Sarıoğlu Aslandoğan’ın, “Halkçı belediyecilik” anlayışı dikkat çekti. “Halk Meclisleri” ile birlikte yöneteceğiz yaklaşımın Kayserililerin ilgisini çektiğini belirten Sarıoğlu Aslandoğan'ın seçim sonuçlarına ilişkin Evrensel'e değerlendirmesi şöyle oldu: “Görevini yapmayanların 5 yıl beklemeden halk tarafından görevden alınacağı sözü, belediye başkanı maaşının en yüksek işçi maaşını geçmeyecek ifadeleri emekçilerde şaşırtıcı ve etkileyici oldu. Ücretsiz ulaşım, ya da zenginlere değil emekçilere hizmet edecek bir belediyecilik, işçilerin sendikalarını özgürce seçecekleri bir ortam yaratılacak denilince elbette olumlu yaklaşımlar oldu.”

2 bin civarında oy aldıklarını belirten Sarıoğlu Aslandoğan, kısıtlı imkanlarını olduğunu ifade ederek, “Buna rağmen yüzlerce emekçiyle ev toplantıları yapmış olmak, on binlercesine ulaşmış olmak kendimizi fikrimizi anlatmış olmak ve fabrikalarda mahallelerde tekrar iş yapmak için sözleşmiş olmak büyük kazanım oldu bizler için.” dedi.

Kayseri | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

Kayseri bağımsız adayı Sarıoğlu: Kadınların yaşam alanları yok

Kayseri Bağımsız Adayı Aslandoğan: Bütçe, emekçinin denetiminde olacak