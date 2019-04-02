HDP Muş Adayı Sırrı Sakık: Halkın iradesine saygı duyulmalı

Fırat TOPAL

Diyarbakır

Muş’ta Anadolu Ajansı 538 oy farkıyla AKP’nin kazandığını ilan ederken, HDP’nin Eş Başkan Adayı Sırrı Sakık, oylarının iptal edildiğini ve kaydırıldığını iddia ederek karara itiraz ettiklerini, halkın iradesine saygı duyulmasını istedi.

Muş’taki son duruma ve oyların iptaline ilişkin Eş Başkan Adayı Sırrı Sakık, Evrensel’e konuştu. Sakık, çoğunluğunun HDP’ye ait olduğu 2 bin 500 oyun iptaline ilişkin başvuru yaptıklarını belirterek, bu tür OHAL ve sıkı yönetim uygulamalarının halkın iradesine karşı koyamayacağını söyledi.

Sakık, “Muş’ta OHAL uygulaması var, sıkıyönetim uygulaması var. Belediyenin önü kışla gibi, İl Seçim Kurulu aynı şekilde. Dijital veriler bir tek Muş’tan dün akşama kadar gitmemişti. Anında gitmesi gereken veriler gitmemiş, 300-500 arası oy ile seçimi aldıklarını söylüyorlar ama iptal edilen 2 bin 500 oyumuz var. Çok fazla oyumuz diğer partilere kaydırılmış. Üyesi olmayan partiler. Mesela bunlardan BTP, DSP aynı şekilde Komünist Parti’ye ve diğer bağımsız adaylara hepsine oy kaydırılmış. Buradan söylediğimiz halkın iradesine ipotek koymayın. Bugünkü uygulamalar kayyım politikasının göstergesidir. Biz bu kentin hukukunu savunacağız. Halkın iradesine saygı gösterilmeli, OHAL ve sıkıyönetim uygulamalarıyla bu işin olmayacağını bilmeleri lazım” dedi.